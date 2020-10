Madre atropella y mata a su hija de 3 años mientras festejaban un cumpleaños

Escuchar Nota

Ciudad de México- Una pequeña de tres años perdió la vida luego de ser arrollada por su madre, quien no se percató que su hija estaba cerca del vehículo, en Pensilvania, California.



La niña y su familia estaban en un parque celebrando el cumpleaños número 18 de su tía.



Testigos reunidos indicaron que la mujer iba llegando al lugar de la fiesta y cuando la niña reconoció la camioneta, salió rápidamente para recibir a su madre, sin embargo, la conductora no se percató de la situación y golpeó con la parte trasera a la pequeña, quien quedó tendida en el pavimento con una gran contusión en la cabeza.



Lina fue declarada muerta en el Hospital General Wilkes Barre.



El domingo, los globos lanzados por la familia no eran para celebrar un cumpleaños, sino los nuevos comienzos de Lina en el cielo.