Madre de 15 niños está esperando a su hijo 16

“Estoy tan feliz cuando estoy embarazada. Aproximadamente tres meses después de tener un bebé, por lo general me quedo embarazada de nuevo”.



“Ahora mismo tengo mil ropa para lavar, eso es al menos cinco horas de doblar la ropa cada dos días”, explicó. “Lavo la ropa al menos cuatro veces a la semana. Cuando los niños juegan, a menudo dejan juguetes en el suelo, así que yo también tengo que limpiarlo”.



Cada vez están naciendo menos niños en el mundo. Si bien la población del planeta sigue incrementando cada año, esto se debe a las mejores expectativas de vida de las personas gracias a los avances médicos y tecnológicos, no a una mayor tasa de nacimientos.Y es que parece que el ideal de tener varios hijos, lo que era normal hace unas décadas atrás, ya no es el sueño de todas las parejasPero si bien esto parece ser la tendencia, aún existen personas que quieren tener familias numerosas, y el siguiente caso lo demuestra con creces.Patty Hernández, de 38 años, tiene 15 hijos y esta semana reveló que está embarazada de su decimosexto hijo, solo tres meses después de dar a luz, y dice que no descartará tener aún más bebés en el futuro.La pareja gasta la friolera de $500 dólares a la semana en comestibles y pañales y está comprando un nuevo vehículo, ya que se les ha quedado pequeño el autobús de 16 plazas, publicó el Daily Mail.Carlos Jr, 12, Christopher, 11, Carla, 9, Caitlyn, 9, Celeste, 7, Cristina, 6, Calvin, 5, Catherine, 5, Carol, 4, Caleb, 3, Caroline, 3, Camilla, 2, Charlie, 1 y Crystal, cuatro meses, se les unirá una niña que nacerá en mayo de 2021.A pesar de admitir que criar a tantos hijos puede ser estresante, la madre de 15 está feliz de tener más hijos.“Es un poco más estresante y difícil con un recién nacido. Los bebés siempre están llorando y tengo que cuidarlos.Pero es una bendición, lo disfrutamos“, aseguró.“Le hemos dejado todo a Dios, así que, lo que sea que Dios quiera darnos seremos felices. No usamos anticonceptivos”, agregó.Y si bien la situación de Patty puede sonar como una pesadilla para muchas mujeres, esta madre afirma que está muy feliz con su nuevo embarazo.Patty agregó que tener tantos hijos crea muchas tareas domésticas, pero ya está entrenando a los niños mayores para que contribuyan.Trato de darles una rutina diaria para que se limpien después de sí mismos. Tienen sus propias tareas. El mayor hace sus propios panqueques a veces, pero la mayor parte del tiempo soy yo quien cocina”, reveló.En un mundo donde tener familias numerosas parece ser parte del pasado, esta mujer está feliz recibiendo a su hijo número 16. Seguirá trayendo pequeños a este mundo mientras Dios se lo permita.