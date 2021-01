Madre de bebé fallecida asegura estaba enferma

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- La señora Jessyca Gil, madre de la pequeña que falleció el martes por la mañana en su domicilio del complejo habitacional Mundo Nuevo, accedió a dar una declaración a éste medio sobre lo ocurrido y también para asegurar que ni ella ni su esposo estuvieron detenidos.



“Es algo que muy triste que no le deseo a nadie“, dijo mientras comentaba que su pequeña hija de 1 año y 1 semana de edad, había estado teniendo problemas de salud desde hacía dos dìas y que inclusive un médico pediatra la trató.



“Estaba muy congestionada, tenía mucha flema“.



Mencionó que el martes por la mañana alrededor de las 6:00 am, al despertar se dio cuenta que la niña no respiraba y de inmediato llama al 911 para que paramédicos acudieran.



Añadió que posterior a que la autoridad hizo lo correspondiente con la bebé, a ellos la policía los llevó al departamento donde se les estuvo cuestionando por separado y al terminar, se les regrese a casa.



En tanto, el cuerpo de la niña permanece en un Semefo en Laredo donde se le realiza la necropsia que habrá de determinar con precisión el motivo de su deceso.



La señora Gil es madre de otra niña de 9 años de edad y un niño de 3; la menor dormía con ellos y era fácil saber cuando algo sentía porque lloraba; a diferencia de la noche del martes que no lo hizo hasta que por la mañana amaneció sin vida.