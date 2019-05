Madre de donadora exige disculpas a Vicente Fernández

La polémica desatada por la declaración de Vicente Fernández de que rechazó un trasplante por temor a que su donante fuera "un homosexual o drogadicto", despertó cientos de críticas y burlas en las redes sociales, pero también preocupación y hasta la indignación de la madre de una pequeña que en enero pasado donó sus órganos.Jenni Barraza en enero pasado accedió, junto con su esposo, a donar los dos riñones y el hígado de su hija Alondra Torres Arias que murió tras padecer neumonía. La pequeña fue despedida por el equipo médico entre aplausos y gestos de agradecimiento; el video se hizo viral por el amor que demostraron hacia la menor que salvaría la vida de tres niños más."Ayer mi esposo y yo escoltamos a mi bebé todavía en la cuna y respirando artificialmente desde el área de terapia intensiva hasta el área de cirugía donde Alondra pudo donar sus dos riñones y su hígado (Sic)", relató en Facebook Barraza.Como la madre de una paciente donadora de órganos y que salvó la vida de tres niños, Jenni no dudó en expresar su indignación ante la decisión de "El Charro de Huentitán" de rechazar un hígado para superar el cáncer, a pesar de la rapidez con que sus médicos lo consiguieron."El motivo de esta carta es por la falta gravísima e indignante de respeto que usted deliberadamente externó hacia las personas que donan vida. Se lo digo otra vez, REGALAN VIDA", inició la mujer que expresó su orgullo por ser la madre de una donadora de órganos."Probablemente alrededor de 15 a 20 personas mueren diariamente esperando una oportunidad como la que usted desperdició. Con la mano en la cintura, lujo de burla y desprecio, rechazó. No contento con eso, lo promulga en los medios, ha de estar muy orgulloso de lo que hizo. ¿Quiere un aplauso el señor?", cuestionó la madre de la pequeña Alondra.Jenni agregó que muchas de las personas que necesitan un órgano muchas veces pasan años inscritas en las lista de espera, pero Vicente Fernández, gracias a sus privilegios y fama logró conseguir un hígado en tan sólo dos días.La mujer continuó sobre la forma despectiva en que el intérprete de "Lástima que seas ajena" se refirió a la persona que le donaría un órgano."Para usted era un drogadicto desechable. Además utilizó la palabra homosexual como despectivo, (si entramos en ese detalle, de verdad no acabamos) a usted se le hizo mas fácil pensar que quien le dona vida no es merecedor de trascender en el cuerpo de Don Vicente Fernández", comentó Jenni.La mamá de Alondra no dudó en reconocer la trayectoria y talento del cantante de 79 años, pero le exigió una disculpa por la exposición mediática con la que cuenta y que se informe sobre el proceso de donación de órganos en el país para que no desinforme más a sus seguidores."Le quiero exigir que se disculpe, si es que le queda algo de vergüenza, y es muy "hombrecito" tenga respeto por los pacientes que esperan un órgano, (ya le dije, no un día ni dos. A-ÑOS!) por los pacientes que fallecen en la espera de un órgano (pues es que de tanto esperar…), por sus familias, por los cabrones y cabronas que fallecen y donan sus órganos, por los pacientes trasplantados que honran la vida de quienes les dieron vida, por los médicos que son verdaderas eminencias realizando este tipo de operaciones, por enfermeros, enfermeras y todo el personal de salud, fundaciones y asociaciones, gente altruista, activistas, y en general a la población donadora y comprometida, que buscamos difundir la cultura de donación de órganos y tejidos y vamos luchando en contra de la corriente que es precisamente gente como usted señor Vicente Fernández", remató.Esta semana el cantante y actor, sorprendió a sus seguidores al revelar que cuando padeció cáncer de hígado rechazó un trasplante porque temía que fuera de un "homosexual o drogadicto"."Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro guëy. Ni sé si era homosexual o drogadicto", dijo al comunicador Gustavo Adolfo Infante.El papá de Alejandro Fernández relató que decidió abandonar el hospital sin siquiera ver al oncólogo porque no quería que le pusieran el órgano de algún desconocido.Su polémica declaración provocó cientos de burlas y memes por el "hígado gay", además del descontento de todo un sector de la población.Fue su hijo Vicente Fernández Jr. quien salió en su defensa y aseguró que su padre no es homofóbico.Cuando se le preguntó si el cantante es homofóbico, señaló "de ninguna manera y es muy respetuoso. Quiero aclarar al público que toda la familia Fernández, en la carrera de mi padre y en lo que Alejandro y yo logramos hacer, no hacemos distinción de ningún tipo, respetamos sus preferencias sexuales, no hacemos diferencia alguna".