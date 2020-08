Madre de Emilio Lozoya decide afrontar proceso

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La madre del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, Gilda Margarita Austin y Solís, decidió que afrontará el proceso en su contra por los depósitos de 7.4 millones de pesos que le hizo su hijo desde una cuenta relacionada con el Caso Odebrecht.



Registros judiciales señalan que luego de que un juez le negara el amparo contra el proceso, la madre de Emilio Lozoya tuvo 10 días para impugnar el fallo, sin embargo, dejó firme la sentencia al no recurrirlo durante dicho plazo.



Refieren que la madre de Emilio Lozoya dejó correr días para impugnar dicho fallo determinado por la juez primero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña.



Tras ser extraditada de Alemania, Austin y Solís fue procesada por lavado de dinero y asociación delictuosa y un juez le concedió llevar su proceso en arraigo domiciliario.



Pese a que la madre del ex director de Pemex presentó un amparo contra la vinculación a proceso, la juez Robledo Magaña le negó la protección de la justicia el pasado 11 de marzo, al concluir que su encausamiento judicial no violó sus derechos fundamentales.



Austin y Solís es señalada por la Fiscalía General de la República como una de las que empleó el ex director de Pemex para cobrarle sobornos a Odebrecht.



De acuerdo con la Fiscalía, en 2010 Emilio Lozoya habría transferido a su madre la cantidad de 5 millones de pesos desde una cuenta registrada a nombre de Tochos Holding, mientras que en 2012 fue una suma de 185 mil dólares, es decir, 2 millones 401 mil 281 pesos.





Con información de Agencia Reforma