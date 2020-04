Madre de jovencitas supuestamente abusadas por Mario Bautista rompe el silencio

Escuchar Nota

“Me siento con demasiado coraje, porque traigo en mi corazón a mi Inecita, porque es una niña, que ella como quiera por la edad y todo se le hizo fácil", dijo.





“Qué desagradable cuando descubre que no es la persona que no es", puntualizó.

En #EXCLUSIVA la mamá de dos de las denunciantes de @mariobautista_ rompe el silencio #Ventaneando Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/4wN03ERWSz — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 13, 2020

La mamá de, dos de las denunciantes del cantante Mario Bautista, rompió el silencio y habló ante las cámaras de VentaneandoDurante su intervención la mujer indicó que ella no se enteró cuando sus hijas se escaparon para conocer a el youtuber, sin embargo ella asegura que buscará que se haga justicia.Además dijo que no justifica la acción de sus hijas, pero tampoco apoya a los que le hicieron daño, al afirmar que es desagradable descubrir que tu ídolo no es lo que aparenta.Cabe mencionar que, luego de que fueron a Acapulco.