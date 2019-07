Madre de Lozoya desiste de recurso contra orden de captura

Al igual que su hijo, Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), se desistió de una suspensión definitiva que estaba a la espera de otorgarle por un juez federal y que la protegería contra la orden de captura en su contra por las acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.De acuerdo con el expediente, Austín y Solís solicitó al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, que se sobresea en el juicio la medida cautelar, petición que de acuerdo al impartidor de justicia se tomará en cuenta en el momento procesal oportuno.Hace una semana, el juez federal suspendió de manera provisional cualquier orden de captura contra Austin y Solís, como parte de un juicio de amparo, cuyos efectos sólo se aplican en territorio nacional y no impacta en el procedimiento de extradición.La medida cautelar fue dictada en ese entonces por el juzgado décimo de amparo en materia penal de la Ciudad de México, quién le exigió una garantía de 4 mil 500 pesos y fijó para hoy la audiencia incidental, donde decidiría si le retiraba o ratificaba la suspensión, pero la madre del ex funcionario se desistió de la demanda.Si Austin y Solís ganaba el amparo contra la orden de aprehensión en su contra, podría quedar libre en cuanto llegaría a territorio nacional; en todo caso, pues los delitos que se le imputan no están tipificados como graves y no requieren prisión preventiva oficiosa.Según la carpeta de investigación, la orden de aprehensión en contra de la madre de Lozoya Austin fue emitida por el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Reclusorio Norte, donde se le acusa por su probable vinculación en el caso Odebrecht.El pasado 25 de julio el juez de amparo Patricio Leopoldo Vargas Alarcón dio un plazo de 48 horas para que el juez especializado entregara un informe previo donde justificara los motivos del mandamiento judicial y especificara los delitos que le imputa.También que manifestara el delito que se atribuye a la quejosa y los artículos en que éste se encuentra previsto y sancionado; si el delito era culposo o doloso; la penalidad aplicable; por qué se libró la orden de aprehensión, si merecía prisión preventiva oficiosa; la cuantía de los daños causados; el beneficio económico; monto estimado de la reparación del daño; situación económica; y posibilidad de que la madre de Lozoya se sustraigs a la acción de la justicia.El miércoles pasado fue detenida por agentes de la Interpol en un centro vacacional de Alemania, y trasladada a Múnich, donde enfrentaría un proceso de extradición, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, porque en sus cuentas se recibió un depósito que presuntamente está relacionado con la entrega de recursos al ex funcionario por parte de la empresa Odebrecht para que se le favoreciera con contratos de obra.Autoridades mexicanas ya iniciaron trámites para su extradición.