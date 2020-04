Madre de Neymar corta con su novio tras descubrir que estuvo con varios hombres

Escuchar Nota

España.- Días después de que Neymar "diese el visto bueno" a la relación de su madre, Nadine Gonçalves (52 años) con Tiago Ramos (22), la pareja ha roto, como así desvelan varios medios de Brasil. La madre de la estrella de Paris Saint-Germain decidió cortar con su «toy boy» después de descubrir que, con anterioridad, este había estado con varios hombres.



Nadine Gonçalves declaraba su amor hacia el modelo y exfutbolista brasileño hace tan solo un par de semanas con una fotografía en las redes sociales, pero parece que el hecho de haber estado con varios hombres le ha desencantado. "Lo inexplicable no se explica, se vive", escribía la madre del futbolista en Instagram utilizando una frase de Paulo Coelho.



La madre de Neymar había recuperado la ilusión en el amor después de divorciarse en 2016, pero las cosas no han salido como ella esperaba. Antes de su relación con Nadine Gonçalves, Tiago Ramos esperaba que algún día su camino se cruzase con el de Neymar, como así refleja un mansaje que le dejó en 2017.



"Neymar eres fantástico, no sé cómo explicar la emoción de ser tu seguidor. Te veo jugando y estoy muy motivado, algún día espero leer este mensaje contigo, ser tu hermano y jugar juntos. Sé que algún día te encontraré, porque soy un niño soñador que no renuncio a mis objetivos", le escribía. Una confesión por la que muchos tacharon al joven de simple oportunista.