Madre de niña asesinada es alcohólica y los dejaba sólos durante días

La señora Carolina “N”, madre de la pequeña Marisol “N”, de cinco años, que fue encontrada sin vida la tarde del pasado viernes en la colonia Santa Cruz, regularmente estaba bajo los influjos del alcohol, incluso algunas veces se ausentaba del “hogar” durante días yTodos vivían en una casa de campaña improvisada, a un costado de la, junto a un campo de cultivo de maíz.Tenían muy pocas pertenencias, apenas una mesa, dos sillas de plástico, un colchón y muy poca ropa.Elreveló que sólo uno de los niños, de ocho años, fue entregado al, mientras que de los demás no se dieron detalles, aunque se presume que están con otros familiares. Además indicó que la madre se dedicaba a la venta de rosas en la carretera.que por protocolo es investigada como un feminicidio.Según fuentes cercanas a la investigación, la madre de la pequeña Marisol, de 4 años, relató a las autoridades que el jueves en la tarde ella, su esposo y algunos conocidos estuvieron tomando bebidas alcohólicas dentro de su casa en la calle Santa Cruz.Agregó que luego de un par de horas se quedó dormida y ya no supo que fue lo que pasó, hasta el viernes que se dio cuenta que su hija no estaba, por lo que comenzó a buscarla por los alrededores, hallándola muerta en un campo de rosas.