Madre de niño abandonado fue secuestrada

La madre de Bruno, el niño de cinco años que dejaron abandonado en Periférico Sur e Insurgentes, fue presuntamente secuestrada, alertaron sus familiares, luego de identificar al menor en las noticias y de realizar la denuncia en la Fiscalía Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina."No es que lo hayan abandonado, nosotros nos dimos cuenta hasta el otro día (ayer) en la mañana que ese niño que reportaban como abandonado era nuestro sobrino. Lo bajaron ahí, pero ya llevaban a su mamá arriba; le dijeron que ahí se esperara, que iba a pasar su papá", relató un tío del menor, dijo el hermano de la mujer presuntamente secuestrada en entrevista con el periódico Excélsior Durante este martes comenzaron a circular en redes sociales imágenes de la madre del niño, identificada como María del Rosario Fabián Montiel, quien es reportada como desaparecida desde lunes.La mamá de Bruno, Rosario, de 42 años, es arquitecta de profesión y ejerce un puesto de jefatura de área en las alcaldías Madgalena Contreras y Tlalpan, regresaba el lunes aproximadamente a las 18:00 horas de su trabajo en una camioneta del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), recogió a Bruno en su clase de natación en un colegio de la zona y se dirigió a su casa en San Jerónimo Lídice.Aproximadamente a las 19:00 horas ya no tuvieron más contacto con ella."No hemos recibido demanda alguna, no hemos recibido algún dato, tampoco hemos podido platicar con el niño para saber qué fue lo que pasó", refirió el familiar de las víctimas la tarde de ayer.Transeúntes encontraron al menor y lo reportaron a la Policía hacia las 23:30 horas del lunes."Hay una mamá del grupo de Bruno, comenta que esta mamá que en efecto la ropa que aparece en las fotos es la misma ropa que vestía ropa que llevaba en su clase", señaló Erika, profesora de colegio, reportó Televisa.Este martes familiares del menor lo ubicaron en el Centro de Atención a Personas Extraviadas de la Procuraduría capitalina, por lo que después de realizar las diligencias correspondientes, fue entregado a una de sus tías.Los tíos del menor denunciaron que la mujer, iba en el automóvil de los captores cuando lo bajaron.Los familiares sospechan que los secuestradores sean los mismos que el año pasado ingresaron a la casa de la víctima, lo que en su momento se adjudicó a una disputa laboral."Llegó de trabajar y ya habían entrado a su casa; se habían llevado la televisión, la computadora, no sabemos si de ahí se desprenda algo, a lo mejor tomaron datos, no sé", indicó de hermano.Una hermana de la presunta plagiada fue quien identificó al pequeño Bruno, quien al filo de la medianoche fue entregado a sus familiares.María del Rosario Fabián Montiel, de 42 años, vestía pantalón azul marino, blazer gris y botas cafés de trabajo.Luego de 25 horas de que el pequeño Bruno fue abandonado por los secuestradores de su madre frente a una plaza comercial ubicada en Periférico al sur de la ciudad, finalmente minutos antes de la medianoche, el pequeño se reencontró con su familia.De acuerdo a los primeros informes que señalaban un presunto abandono, el menor fue encontrado la noche del lunes vagando frente a la plaza por policías de Seguridad Ciudadana del Sector Universidad, que lo trasladaron a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños Niñas y Adolescentes, en la colonia Doctores, donde familiares del menor de cinco años llegaron para aclarar los hechos y enseñar el acta por el secuestro de su madre, quien continúa desaparecida.Los familiares desesperados por saber cómo se encontraba el pequeño, permanecieron dentro de la fiscalía por varias horas tratando de hablar con el Ministerio Público qué les proporcionaba información a cuenta gotas.Minutos antes de la medianoche, el pequeño Bruno fue entregado a sus tías que lo abrazaron y lo envolvieron en una cobija para sacarlo del Ministerio Público.A bordo de un automóvil, los familiares y Bruno se trasladaron a la colonia Ramos Millán a casa del abuelo, donde esperarán noticias de las autoridades referente a la madre, María Rosario Fabián Montiel, que lleva más de 72 horas desaparecida cuando manejaba una camioneta del sistema de agua donde laboraba.Las autoridades capitalinas, investigan el paradero de la señora María Rosario Fabián Montiel, quien fue vista por última vez la tarde del lunes por un compañero de trabajo cuando se dirigía a la guardería por su hijo.