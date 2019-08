Madre del atacante de El Paso denunció a su hijo por su arma

La madre del sospechoso del tiroteo en El Paso llamó al Departamento de Policía de Allen, Texas, semanas antes del ataque porque le preocupaba que su hijo tuviera un arma de fuego tipo “AK”, confirmaron los abogados de la familia a CNN La madre contactó a la policía porque estaba preocupada de que su hijo poseyera el arma dada su edad, nivel de madurez y falta de experiencia en el manejo de armas de fuego, dijeron los abogados Chris Ayres y R. Jack Ayres.Durante la llamada, la madre fue transferida a un oficial de seguridad pública que le dijo que, según su descripción de la situación, a su hijo, de 21 años, se le permitió legalmente comprar el arma, dijeron los abogados. La madre no proporcionó su nombre ni el de su hijo, y la policía no buscó ninguna información adicional antes de que finalizara la llamada, agregaron.No se sabe si el arma sobre la que la madre preguntó es el arma utilizada en el ataque.En respuesta a las solicitudes de registros públicos de información sobre el presunto atacante Patrick Crusius, el Departamento de Policía de Allen no proporcionó informes que documentaran la llamada de la madre.La policía dijo en un comunicado que solo tres incidentes menores —uno, una falsa alarma antirrobo en la casa de la familia, otro cuando Crusius era un pasajero en un autobús involucrado en un accidente de tráfico menor y un tercero cuando se escapó de su casa pero regresó 30 minutos después— “son la totalidad de nuestros tratos con el Sr. Crusius, en cualquier capacidad, ya sea sospechoso, testigo, parte informante o de cualquier otra manera”.Según los abogados de la familia, la investigación de la madre fue de naturaleza “informativa” y no fue motivada por la preocupación de que su hijo representara una amenaza para nadie.“Este no era un niño volátil, explosivo, de comportamiento errático”, dijo Chris Ayres. “No es como si sonaran las alarmas”.Los miembros de la familia declinaron hacer más comentarios a través de sus abogados.Crusius era un joven típico de alguna manera, confundido sobre su camino en la vida, según otra fuente familiarizada con la familia. Estaba considerando transferirse a una universidad de cuatro años, alistarse en el Ejército y buscar un trabajo a tiempo completo. “Estaba tratando de averiguar qué hacer a continuación”, dijo la fuente. “¿Cuándo se desvió su camino? No lo sabemos”, agregó la fuente.Según la policía, Crusius abrió fuego el sábado pasado en un Walmart de El Paso, matando a 22 personas e hiriendo a más de dos docenas más. Ha sido acusado de asesinato capital y está detenido sin fianza en el centro de detención del condado de El Paso. El fiscal de distrito Jaime Esparza dijo que su oficina buscará la pena de muerte.Además, el fiscal federal John Bash dijo que el Departamento de Justicia está “considerando seriamente” presentar cargos federales por delitos de odio y armas de fuego federales.Un manifiesto que proclama puntos de vista nacionalistas y racistas blancos que se cree que fue escrito por Crusius fue publicado en 8chan, un tablero de mensajes en línea, menos de 20 minutos antes de que llegaran las primeras llamadas al 911. El documento de cuatro páginas critica a los hispanos e inmigrantes, culpándolos por quitar trabajos y mezclar culturas en Estados Unidos.