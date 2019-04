Madre denuncia bullying con playera ensangrentada de su hijo

La madre de un menor, de quien abusaban sus compañeros de la escuela, presentó una denuncia ante las autoridades y a través de redes sociales con la playera ensangrentada de su hijo.Según información de medios locales, el pequeño terminó con la boca y nariz herida lo que provocó que su playera se manchara de sangre.Los hechos se registraron en la primaria Tierra y Libertad, ubicada en la colonia Montaño en Jiutepec, Morelos.La madre de familia envió un mensaje a través de redes sociales en el que reprueba las agresiones contra su hijo.“Tolero muchas cosas pero esto simple y sencillamente “NO” el día de hoy lunes 8 de abril mi hijo salió de la escuela primaria “tierra y libertad” con la playera toda ensangrentada me comentan mamás de otros grupos y del grupo de mi hijo que mi hijo es víctima de bullying por parte de sus compañeros… Tengo testigos del hecho y estoy muy enojada por qué podrán hacerme a mi lo que quieran pero con mis hijos nadie se mete si la escuela no hace nada o no da una sanción llegaré hasta las últimas consecuencias… (sic)Por ello, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) informó que la responsabilidad es del espacio educativo que debe “fortalecer las acciones pertinentes para que en las escuelas de Morelos prevalezca el respeto, la tolerancia y la convivencia armónica“El IEBEM ya inició una investigación en la que buscará esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, además la tarde de este martes sostendrán una reunión con la madre y con las autoridades del plantel.