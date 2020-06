Madre e hija son asesinadas y calcinadas

Escuchar Nota

“Mi hija cuando dejó a este sujeto me dijo que la golpeaba que la lastimaba y que la amenazaba hasta con la pistola que le ponía en la cabeza y que por eso ella decidió dejarlo”, señaló la mamá de Gardenia, doña Gabriela Flores, acusando a la expareja de su hija como presunto responsable del doble asesinato.



Hechos lamentables se registraron en Acajete, Puebla, donde una joven madre de 26 años de edad y su hija de 11 años fueron brutalmente asesinadas, pero eso no es todo, pues su agresor también las calcinó al prenderle fuego al vehículo donde ellas se encontraban.AunqueAutoridades indicaron que el pasado jueves 11 de junio, la mujer identificada como Gardenia y su hija Dulce de apenas 11 años de edad, salieron de su predio ubicado en la colonia Magdalena Tetela, en el municipio mencionado de Puebla, pero desde ese día ya no se les volvió a ver con vida, a pesar de que Gardenia le había indicado a su padre que no tardarían.Lamentablemente días después los cuerpos sin vida de una mujer y una niña fueron encontrados calcinados dentro de un vehículo, el cual estaba abandonado dentro de un terreno baldío frente a un cementerio en la localidad de Santa María Nenetzintla, a dos kilómetros de donde solían vivir en Puebla.El papá de la mujer asesinada indicó que aquel jueves, alrededor de las 3 de la tarde vio a su hija salir de la casa, así que le preguntó a dónde iría, a lo que ello respondió que no tardaría y regresaría en un rato. Después de unas horas el hombre se empezó a preocupar pues ni su hija, ni su nieta aparecian por ningun lado, días más tarde les dieron la triste noticia.“Encontramos los dos cuerpos ya totalmente calcinados algo que no me lo esperaba”, señaló Rufino Ortega, padre Gardenia y abuelo e Dulce, madre e hija asesinadas y calcinadas.Por su parte la madre de Gardenia asegura queque el sujeto había cometido en su contra.