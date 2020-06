Madre en Saltillo desafía a la ley por salvar a su hija

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La señora Brenda Benavides desafió la ley con tal de salvar a su pequeña hija de 5 años del maltrato y descuidos que vivía junto a su padre, quien tiene la guardia y custodia de la menor y de su hermano de 10 años.



Desde hace dos semanas la madre se llevó sin permiso de su expareja a la pequeña, la cual tiene el cuerpo lleno de picaduras de chinches y se queja de que la nueva pareja del progenitor la golpea, pero a su hijo menor no se lo pudo llevar.



“El niño no alcanzó a salirse, la niña alcanzó a correr; a la niña logré subirla al carro, mi niña sufría maltratos físicos y sicológicos, con picaduras de chinches, completamente el 85% de su piel la traía infectada por picaduras de chinches”, asegura.







La madre se encuentra desesperada, pues ya en dos ocasiones esta semana catearon la casa de su madre en la colonia Zaragoza, donde ella vive con su hija, pero ella está refugiada en otro sitio para que no la encuentren.



El pasado martes acudió al Juzgado Familiar para presentar el dictamen del médico y sicóloga del DIF, para promover que se le permita tener a sus hijos, sin embargo, el juez le dijo que si no regresa a la menor será detenida.



Asegura que su otro hijo sigue en riesgo viviendo con su padre, y mostró fotografías donde el pequeño llorando trata de intervenir para que su padre no participe en un pleito.