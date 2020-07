Madre le roba a su hijo con discapacidad la beca que el gobierno le otorga

Escuchar Nota

Yucatán.- Un joven con discapacidad denunció que lleva un año sin cobrar un peso del programa que el Gobierno de México otorga a este sector de población, ya que su madre le ha robado el apoyo que recibe al mes.



El denunciante, Sergio Lizama, de 15 años y oriundo de Dzidzantún, al oriente de Yucatán, hizo pública la situación para que su madre le devuelva la tarjeta con la que cobra el dinero que al joven le corresponde.



Explicó que el apenas el pasado 3 de julio debió cobrar cinco mil 240 pesos, pero no ha visto tal dinero que le depositó la administración federal, ya que su madre lo despojó de la tarjeta y, por ende, del recurso.



Sergio tiene una discapacidad motriz que le dificulta caminar, pero como pudo, decidió escapar de su casa y pedir auxilio a la policía local para que lo lleven con su abuela, ya que su madre no le brindaba atención.



El joven con discapacidad señaló que su progenitora lo había dejado varios días solo y sin comer, motivo por el cual la abuela del menor decidió iniciar un proceso para cuidar del joven, algo que su mamá aceptó.



Sin embargo, la madre no le devolvió la mica del Programa de Pensión de Bienestar para Personas con Discapacidad, por lo que espera que al hacer público el caso, su mamá le regrese su dinero y su tarjeta.



Sergio Lizama confesó que en un futuro sueña con convertirse en un pianista y formar parte de un grupo musical, por lo que no pierde la esperanza que su madre recapacite y le regrese lo que le corresponde.



El joven también comentó que necesita urgentemente unas férulas para las rodillas, así que si deseas ayudarlo, puedes comunicarte con la abuelita de Sergio al número: 9911137915 para ver cómo ayudar.



