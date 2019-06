Madre muere al rechazar quimioterapias por dieta vegana

Bikini Body Diet - Vegan diet: Katie Britton-Jordan dies of breast cancer after rejecting medical treatment - https://t.co/ByuMqDyJoz https://t.co/6JZ7KSidB0 pic.twitter.com/Vsfvro4Yqo — The Bikini Body Diet (@bikinibodydiet) 4 de junio de 2019

Una madre a la que se le diagnosticó cáncer de mama tratable murió después de rechazar la medicina porque no quería renunciar a su estilo de vida vegano y holístico.A Katie Britton-Jordan, Derbyshire, Inglaterra, le dijeron que tenía un cáncer de mama triple negativo en julio de 2016, luego de la mujer descubriera un bulto en su pecho mientras alimentaba a su hija Delilah de entonces tres años.Se le ofreció una mastectomía, quimioterapia y radioterapia que le salvarían la vida, pero en su lugar, eligió métodos alternativos, como tomar una dieta vegana. La mujer murió y fue su esposo Neil quien anunció la muerte de Katie en Facebook."Me rompe el corazón escribir esto, pero el sábado 25 de mayo, Katie, con la misma gracia y fuerza que ella misma manejó a través de la vida, pasó pacíficamente a la siguiente”.De acuerdo con su cónyuge, Katie estaba rodeada de familia y amigos cuando murió."Elsa y yo fuimos a recoger flores y hierbas del jardín y las colocamos alrededor de Katie, se veía tan serenamente hermosa. Nuestra niña aprendió la lección más difícil a una edad tan temprana y simplemente me quedo sin respuestas al cuestionarme ¿por qué tenemos que decir adiós?”.Asimismo, el esposo pidió respeto por la decisión de su esposa, de no someterse a los tratamientos recomendados por los médicos:"Sé que algunas personas pueden tener sus propias opiniones sobre lo que Katie debió o no hacer, pero sea lo que sea, eso no altera su valentía y dignidad en los últimos 3 años”.Dos años atrás, cuando Katie rechazó el tratamiento, habló sobre su decisión de no salvarse la vida, aseguró sentirse muy bien y capaz de poder cuidar a su hija:“Mi dieta, que involucra frutas y verduras crudas, realmente me ha ayudado”.