Madre ocultó que tenía Covid-19, contagió a su familia y todos fallecieron

Escuchar Nota

"Él se fue a la reunión. Las fiestas están prohibidas, pero se reunieron, quizá unas 20 o más personas. Tomó licor, habló con amigos, cuando recibió una llamada telefónica de su esposa. Ella le dijo que regresara, que no compartiera con nadie, porque ella tenía Covid y él podía estar infectado", contó a un diario local, Mariela Gómez, hermana de José Antonio.

"En la placa de tórax que le hacen a mi hermano, los pulmones salieron todos negros. El médico se alarmó, le preguntó si era fumador, él le dijo que no", sostuvo Mariela Gómez.

“Todo lo que se parezca al coronavirus es coronavirus, hasta que no se demuestre lo contrario”, advirtió.

Los cinco integrantes de la familia González García se contagiaron de Covid-19 y,La primera integrante que contrajo el virus fue la madre, quien, tras conocer de su situación, no lo informó con sus seres queridos.Verónica García, de 33 años, estaba casada con José Antonio Gómez, también de 33 años; era madre de Nicol Verónica, de 17 años y de los mellizos Jhoneider y Jhoneiker, ambos de cuatro años. La familia se ubicaba en el estado de Táchira, Venezuela.El 17 de diciembre,, por lo que acudió sola a un centro de salud para realizarse la prueba de Covid-19. Fue entonces cuando supo que era un caso positivo, pero decidió guardar silencio.Tres días después se hizo la prueba PCR, donde. Posteriormente fue a consulta con un médico privado, a quien también le ocultó la información.Verónica, por lo que José Antonio, su esposo, asistió a una reunión el 27 de diciembre, sin sospechar que podría ser portador de coronavirus.Fue hasta que su esposo se encontraba en la fiesta cuando Verónicaque estaba infectada de Covid-19.Tras conocer la situación,La familia se aisló sin supervisión médica, pues creían que estaban fuera de peligro.Verónica, pero fue hasta el 14 de enero que requirió ser hospitalizada, ya que presentó un cuadro de neumonía.De nuevo,, y el resultado indicó que el padre, hija y los mellizos estaban contagiados de Covid-19, pero eran asintomáticos.José Antonio, “yo hablé mucho con él. Le dije que tuviera mucha fe en Dios, que él era una persona joven”, recordó su hermana.El padre y sus hijos, pero creyeron que ello se podría deber al frío propio de la temporada. Sin embargo, dos días después, José Antonio empeoró y también tuvo que ser hospitalizado.El día 18 de enero. La familia consideró que no debían informarle a su esposo, pues su estado de salud se complicaba.Al día siguiente,. Mientras esto sucedía, la hija mayor, Nicol, manifestó síntomas más fuertes, como fiebre y dolor de cabeza, por lo que tuvo que ser internada.El resto de la familia quedó, pues debían cuidar a los hijos y no se sentían preparados para contarles lo que había sucedido con sus padres.El abuelo materno emprendió camino para trasladar a Nicol al hospital, pero, en el trayecto, la joven falleció.Los hermanos menores. Los menores se encontraban bajo observación y tratamiento médico, pero su salud empeoró algunos días después.El 27 de enero,. "El reporte médico indicó que los dos tenían bronconeumonía”, explicó Mariela García. Ese mismo día, los dos fallecieron.Pasaron 42 días desde que Verónica Díaz, la madre,Las personas que tuvieron contacto se mantienen en cuarentena y con tratamiento médico para evitar complicaciones de salud.Al respecto, Amelia Fressel, autoridad de Salud de Táchira, llamó a la población a no subestimar los síntomas relacionados con el coronavirus y a buscar ayuda a tiempo,Información por Milenio