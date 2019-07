Madre sorprende a su hijo robando y lo agarra a ‘chanclazos’

Como usuarios del transporte público lo peor que nos puede pasar es que alguien se suba a robar, nos despoje de nuestras pertenencias y se salga con la suya, sin embargo, la gente que viajaba en un camión de Morelos afortunadamente no corrió con esa mala suerte.Un hombre de aproximadamente 35 años se subió a un camión y amagó a los pasajeros con un arma de fuego, pero no contaba que entre los usuarios iba a encontrar a su mamá, quien al darse cuenta lo agarró a 'chanclazos'.Según medios locales, el delincuente comenzó a quitar el dinero y los celulares de los pasajeros, pero no se percató que hasta atrás del camión estaba su mamá, quien de inmediato lo reconoció y como buena madre mexicana se quitó un zapato y lo reprendió agarrándolo a golpes.​Ante la mirada atónita de los usuarios un hombre logró captar la imagen del divertido e inusual encuentro entre la madre y el ratero.Testigos narraron que la mujer, angustiada, llamó al 911 para alertar a las autoridades y denunciar a su hijo.El sujeto fue trasladado al Ministerio Público junto con su madre y los pasajeros, quienes levantaron un acta en contra de él para poder ser procesado penalmente.La madre indicó que siempre había educado a su hijo por "el camino de Dios" y no aprobaba sus actos.