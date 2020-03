Madre y su hija muerden a un piloto tras pelea por un cochecito de bebé

Escuchar Nota

Una mujer y su hija, informaMary Roberts, de 53 años, y Henrietta Mitaiare, de 23,(Suiza). Las mujeres viajaban con la hija pequeña de Mitaiare.El conflicto se inició antes del despegue, cuando. A la discusión se unieron dos miembros del personal del aeropuerto, antes de que Roberts "interviniera para calmar a su hija".Según el relato de la fiscal Arlene De Silva,de vuelo.En este momento, "[Mitaiare] agarró al capitán de la mano y lo empujó hacia la cabina", señaló De Silva. "Hubo una pelea. Ella terminó encima del capitán. La madre también entró en la cabina y pateó al capitán mientras él estaba en el piso, diciendo 'suelta a mi hija'".El capitán, describió la fiscal. El jefe de la tripulación del avión, Ali Chkerdaa, afirmó ante la corte que Mitaiare acusó al personal de racismo: "Dijo que los suizos son racistas, porque ella era una mujer negra que viajaba con un niño"."[El capitán] dijo: 'Tenemos que detenerla, ¿podría salir?' Ella dijo: 'No me toques'. En el momento en que la tocó, ella se volvió loca", agregó Chkerdaa.En la corte se mostraron unas imágenes en las que se escucha a Mitaiare decir: "¿Por qué me pusiste las manos encima? ¿Por qué golpeaste a una mujer? ¿Crees que tienes el poder?", a lo que Keel responde: "Tengo el poder" .Cuando se le preguntó si el capitán se había sobrepasado con su reacción,que otorga ciertas inmunidades a los capitanes en sus aeronaves si creen que existe una amenaza para la seguridad de las personas a bordo.Ahoras del capitán del avión.