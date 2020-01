Madres de familia cierran secundaria en Nuevo Teresitas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Integrantes de la sociedad de padres de familia de la Escuela Secundaria Número 22 Venustiano Carranza en la colonia Nuevo Teresitas, cerraron con candado la puerta de entrada impidiendo el ingreso del personal y de los alumnos este lunes, para exigir que se complete la planta laboral y se reduzcan las inasistencias de los maestros.



“Tomamos la decisión de cerrar la escuela porque hay mucha ausencia de maestros, incluso el miércoles de la semana pasada estuvo casi la mitad de la secundaria sin maestro, grupos solos completamente. Ya fuimos dos veces a Secretaría, quedaron de venir a solucionar y no vinieron”, indicó Janeth Alvarado Díaz, vicepresidenta de la Sociedad de Padres.



Agregó que son alrededor de nueve maestros los que faltan por asignar, aunado a los que se ausentan con o sin permisos.



Debido a las condiciones climatológicas y para no tener a los más de 600 alumnos a la intemperie, el director César Javier Hernández tomó la decisión de regresarlos a sus casas, mientras que los docentes tuvieron que esperar a que las madres de familia y las autoridades llegaran a un acuerdo.



“En la cuestión de recursos, hay pocos, tenemos un solo intendente, pero bueno hemos tratado de manejar la situación evitando en lo posible que los chicos pierdan clases… Con respecto a los maestros también se está buscando y se está haciendo todo lo procedente para que se cubran las horas faltantes”, aseguró el director de la Secundaria 22.



Por su parte, Baltazar Torres Jiménez, Supervisor de la Zona Escolar 104, dialogó con las madres inconformes, ofreciéndoles acompañarlas a Secretaría de Educación para encontrar una solución, e incluso, se les dijo que se sancionará a quienes hayan faltado sin tener permiso.



“Todas las faltas que tienen los maestros deben ser justificadas con un documento oficial, si no es así se va a aplicar un descuento en su nómina”, puntualizó Baltazar Torres Jiménez.



Mientras tanto las madres de familia reiteraron que de no resolverse los problemas con los maestros, extenderán por más días el cierre de la escuela.