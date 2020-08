Madrid prohibirá comer en transportes públicos para evitar contagios de Covid

Escuchar Nota

"No está permitido ingerir alimentos ni bebidas en los autobuses de la EMT, por tanto no está permitido que para hacer esa acción uno se pueda quitar esa mascarilla", ha aclarado.

Madrid prohibirá comer en el Metro y en todos los autobuses de la región para minimizar el riesgo de contagio por coronavirus.En la actualidad, en los autobuses de la EMT, tal y como ha recordado hoy el, ya está prohibido ingerir alimentos, pero no así en los interurbanos.e incluirá esta medida en la orden que incluye las medidas acordadas el viernes por ely todas las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial, entre ellas el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en la vía pública.La orden será publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en las próximas 48 horas, según fuentes de la Consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero.Preguntado por esta orden, el propio alcalde ha dejado claro que en la EMT ya está prohibido ingerir alimentos.Almeida ha querido lanzar un mensaje "claro" a los ciudadanos: "no está permitido quitarse la mascarilla en los autobuses de la EMT".Además, ha recordado que la EMT desinfecta a diario sus autobuses y ha señalado que utilizar este servicio es "seguro", no implica riesgos adicionales y es una muestra del compromiso con la movilidad sostenible.Con información de El Mundo