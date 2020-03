Madrid utilizará pista de patinaje como morgue

Escuchar Nota

La empresa concesionaria del Palacio de Hielo ha ofrecido sus instalaciones para poder albergar los cuerpos de los muertos por Covid-19, pero hasta el momento no se sabe el momento exacto en que entrara en funcionamiento.Laque sería la encargada de trasladar y custodiar los féretros, está ultimando un protocolo de actuación en consenso con el Gobierno regional, según fuentes del Ejército.Fuentes del Ayuntamiento de la capital han recordado que son la. “Estamos pendiente de que la persona del Ayuntamiento dé el visto bueno”, añadieron fuentes del Gobierno regional.La petición formulada por el, recoge que el depósito de féretros en este lugar supondría tener “el frío necesario para el mantenimiento de los cadáveres". Estos se colocarán sobre “una superficie técnica de material polimérico de unos 2-3 cm de espesor”, que se instalará encima de la pista de hielo. De este modo, se evitará el contacto directo del cuerpo con el hielo. En estas instalaciones también se realizará el almacén de los féretros “debidamente identificados con el nombre del mismo” para evitar posibles confusiones y cambios de cuerpos. “La entrada y salida de féretros se realizara por un único acceso, directo a la pista de hielo, sito en calle de Alcorisa”, recoge el escrito.Eso sí, se deberán garantizarse ciertos aspectos en materia de sanidad mortuoria, con la conservación de féretros a temperatura adecuada, garantizar la trazabilidad adecuada de cuerpos, asegurar el manejo de cadáveres conforme a las indicaciones dadas por el Ministerio dey cumplir “las normativas de adecuación a los acontecimientos excepcionales derivados de esta situación de pandemia”.finaliza el informe de Madrid Salud.Abierto en 2003, el Palacio de Hielo es un centro Comercial y de Ocio que incluye tiendas, restaurantes, bolera, pista de hielo, gimnasio y cines. Situado en la esquina de calle Silvano con Avenida Machupichu,La Funeraria Municipal de Madrid anunció este lunes que no recogerá víctimas de Covid-19 por la falta de material adecuado para proteger a sus operarios. En una carta remitida al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al delegado del Gobierno,se están muriendo “más de 150 personas al día" y que se necesitan “medidas urgentes”. "Espero que sea consciente de la gravedad que supone que esta misma semana ya no podamos proceder a la inhumación o a la cremación de las personas que han sido víctimas de Covid-19”, afirma Martínez-Almeida.(dos en el cementerio de La Almudena y dos en el de Carabanchel) estaban funcionando durante las 24 horas del día. Fuentes de la empresa señalaron que la funeraria no cerrará el resto de su actividad y que podrá seguir haciendo cremaciones o inhumaciones a víctimas por coronavirus si son remitidas por otras empresas de servicios funerarios -privadas o de otros municipios- en féretro cerrado (como así ha hecho también estos días).