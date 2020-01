Madruga Bonilla con nuevos impuestos en Baja California

"Este impuesto (del gas) se pagará con una tasa del 5 por ciento sobre la base gravable de la venta del gas natural o derivados; y una tasa 2.5 por ciento sobre la base gravable de la venta de gasolina o derivados del petróleo", indicó Molina en su rápida intervención.

"El 70 por ciento de los ingresos obtenidos por la recaudación serán destinados a la promoción y difusión de las actividades turísticas del Estado", prometió Morena.

"Lamento mucho esta situación que se está presentando", dijo en tribuna, "se trata de una iniciativa que presenta el Gobernador, primero yo preguntaría cuándo fue publicada la Ley de Ingresos (para que puedan hacerse modificaciones)".



"Estos temas se presentaron recién, en una orden del día que circuló ya iniciando la sesión, no se cumple con el proceso legal legislativo, no hay una opinión de un órgano de fiscalización ni de una comisión, lo más grave es que se presentan a espaldas de la ciudadanía", subrayó.

Los ciudadanos de Baja California amanecen en el 2020 con, incluyendo plataformas como, luego de que el Congreso de la entidad los aprobara la víspera de Año Nuevo.Los morenistas del Congreso bajacliforniano evitaron anunciar los temas con la oposición, de manera sorpresiva presentaron los acuerdos de la Mesa Directiva después de las 20:00 horas, tiempo local, del 31 de diciembre, yLos diputados Juan Manuel Molina y Miriam Cano Núñez leyeron las generalidades de las iniciativas del Mandatario estatal sobre impuestos al gas y al combustible derivado del petróleo.En el caso delse calculará aplicando la tasa del 20 por ciento a la diferencia entre el monto del avalúo que sirve de base para el otorgamiento del crédito prendario, y el monto de la enajenación del crédito del bien otorgado, continuó el morenista.Los legisladores prometieron una campaña de información sobre las nuevas obligaciones y capacitación a empleados de casas de empeño.Catorce diputados votaron a favor, 12 de ellos de Morena, junto con ellos avalaron el documento el ex secretario particular del ex Gobernador Francisco Vega, diputado Miguel Ángel Bujanda, y de la ex panista, diputada María Trinidad Vaca Chacón.Los dos votos en contra fueron de Elí Topete de Movimiento Ciudadano y Eva María Vásquez del PAN; así como una abstención de la morenista Carmen Hernández.Miriam Cano Núñez expuso por su parte que; en la modalidad de moteles aumenta al 7 por ciento; y las aplicaciones digitales serán con tasa del 5 por ciento.Esta iniciativa contó con dos votos en contra y 15 votos a favor, 12 de ellos de Morena, y se les sumó Miguel Ángel Bujanda, la ex panista María Trinidad Vaca y Fausto Gallardo, del PVEM, quien solicitó mediante una reserva más información de los impuestos, pero le fue negada.Bujanda también solicitó mediante reserva que la recaudación del impuesto sobre hospedaje fuera canalizada a la seguridad pública, pero los morenistas rechazaron su propuesta.La única diputada de oposición que presentó argumentos en contra fue la panista Eva María Vásquez.Los morenistas justificaron que se trata de una necesidad de las finanzas del Estado."Se determinó que la iniciativa sea presentada tomando en consideración la, debido a la imperante necesidad de que en la administración pública estatalpara el desarrollo del Estado", indicó el documento enviado por el Mandatario Estatal.Previamente, durante el día, el Congreso del Estado había aprobado la, con un incremento al Impuesto Sobre Nómina y al impuesto por espectáculos, así como ajustes a las tasas de valores catastrales de los Ayuntamientos y un nuevo impuesto por construcción en Mexicali.El Congreso tiene 25 diputados locales, pero solo 17 de ellos asistieron a la sesión extraordinaria de la víspera de Año Nuevo, faltaron Claudia Agatón y Julio César Vázquez del PT; Luis Moreno de Transformemos; Rodrigo Otañez del Partido Baja California; David Ruvalcaba del PRI; Loreto Quintero Quintero del PAN; Gerardo López del PRD y Araceli Geraldo de Morena.