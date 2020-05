Maduro anuncia la captura de otros 3 mercenarios del intento fallido de incursión marítima

Escuchar Nota

"Tengo que informar que hemos capturado 3 mercenarios más el día de hoy, fueron capturados por el grupo de comando de mar número 82", ha precisado Maduro en un discurso televisado.

"Estamos peinando toda esa montaña, pido colaboración a todas las comunidades de la Colonia Tovar completa de Petaquire, Petaquirito, de toda la carretera de El Junquito. Ahí están los mercenarios que quedan y los estamos buscando en detalle y los vamos a capturar a todos", sostuvo.

¡Paso a paso! Tenemos tres mercenarios más capturados, cerca de Santa Cruz, estado La Guaira. Felicitaciones a la FANB. Sigan ustedes siendo el escudo protector de la patria junto al pueblo. ¡Vamos por todos! pic.twitter.com/unjvq1PWbG — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) May 9, 2020

"Se trata de una acusación infundada, que intenta comprometer al Gobierno de Colombia en una trama especulativa", dice Bogotá.

"Si hubiéramos estado involucrados, habría sido diferente", dijo Pompeo este miércoles.

El presidente de Venezuela,, ha comunicado este sábado la captura cerca de la localidad de Santa Cruz (estado La Guaira) de otrosEl presidente detalló que se trata del, así como de los terroristasMaduro ha asegurado que los cuerpos de seguridad continúan con la búsqueda de otros implicados.El presidente venezolano ha denunciado que. "Cuando digo que venían a matarnos, no solo tenían el objetivo de asesinarme, venían a matar al pueblo de Venezuela", ha aseverado.La madrugada del pasado 3 de mayo,, que fueron interceptadas y repelidas por las fuerzas de seguridad. Varios participantes del intento fallido de la incursión fueron capturados.Este miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que "no hay ninguna duda" de la, en el fallido intento de incursión marítima. Maduro precisó quePreviamente, el mandatario venezolano mostró un video en el quemilitar estadounidense de 34 años involucrado en el fallido intento de incursión, confesó las tareas realizadas en Colombia, previo a la operación del pasado domingo, cuyo objetivo era secuestrar a Maduro.La Cancillería de Colombia negó el pasado 3 de mayo la participación del país en la maniobra contra Venezuela.Por su parte, Duque declaró este viernes que "no auspicia invasiones ni ningún tipo de triquiñuelas" en respuesta a las acusaciones esgrimidas por su par venezolano.Entretanto, desde EU se han pronunciado el presidente Donald Trump y los secretarios de Estado y de Defensa,, respectivamente.