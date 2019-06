Maduro anuncia reapertura de frontera con Colombia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que reabrirá el sábado los cruces fronterizos con Colombia en el occidental estado de Táchira meses después de que fueron bloqueados para impedir una iniciativa impulsada por la oposición para ingresar asistencia en alimentos y medicamentos.Maduro no precisó los corredores en los que se permitirá el cruce de la frontera entre Venezuela y Colombia en una región en la que hay tres puentes binacionales, ni detalló si sólo se habilitará el tránsito de personas.“En ejercicio pleno de nuestra soberanía, he ordenado la apertura de los pasos fronterizos con Colombia en el Estado Táchira, a partir de este sábado #8Jun. Somos un pueblo de paz que defiende firmemente nuestra independencia y autodeterminación", escribió el viernes el mandatario en su cuenta de Twitter.Cúcuta, la ciudad colombiana más grande a lo largo de la frontera, ha sido una ruta de tránsito para muchos de los 4 millones de venezolanos que han dejado su país en los últimos años. Miles de personas cruzan a diario para comprar comida y medicinas.La oposición acopió ayuda en la ciudad colombiana, Curazao y Brasil, con el objetivo de ingresarla a Venezuela el 23 de febrero, pero no lo consiguió y choques entre las fuerzas de seguridad y manifestantes dejaron al menos dos muertos.