Maduro descarta elecciones este año; primero está atender al coronavirus

Escuchar Nota

Jair Bolsonaro, el 'Coronoloco', es un tipo que no tenía nivel. En el beisbol hay ligas menores, él era de la tercera, no estaba listo para la superliga y ahora afecta la vida del pueblo brasileño y por su irresponsabilidad llevó a la muerte a decenas de ellos”, acusó

, presidente de Venezuela aseguró este sábado que, y destacó que la atención a la pandemia dees su prioridad.A su vez, apuntó quevive unapor la nueva cepa de, además de que llamó a los presidentes(Brasil), como, respectivamente.En entrevista telefónica con la radio argentina AM 750, Maduro aseguró que la actuación de“afecta la vida del pueblo brasileño, por su irresponsabilidad ha llevado a la muerte a decenas”.Aseguró que su administración ha realizadopor cada millón de habitantes, lo que equivale ay aseguró que esa cantidad no las realiza ni Reino Unido, queEl mandatario venezolano aseguró que hasta este sábado se han realizado más depara conocer “casa por casa” si alguien padece o no; “ubicamos 150 mil casos sospechosos, usamos fórmulas big data y garantizamos las hospitalizaciones”.Durante la emisión,, aseguró que sabe quién es; sin embargo, ante el cuestionamiento de a qué país se iría a vivir respondió de inmediato: “”, subrayó que cuando fue canciller de Hugo Chávez “caminaba las calles de Buenos Aires y Córdoba”.Cuando se le pidió su opinión sobre sus homólogos(Argentina), y(México), solo dijo: