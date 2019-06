Maduro y Guaidó buscan acuerdo con mediación de Noruega

El presidente Nicolás Maduro y su rival Juan Guaidó se mostraron este miércoles dispuestos a seguir intentando resolver su pugna por el poder en Venezuela bajo mediación de Noruega, tras un primer cara a cara entre sus equipos que finalizó sin acuerdo.“Creo en el diálogo, nuestro camino es el diálogo, el respeto a la Constitución, la paz, la democracia”, dijo Maduro en una transmisión obligatoria de radio y televisión, al referirse al encuentro.Previamente Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, señaló que la reunión iniciada el pasado lunes “finalizó sin acuerdo”, pero manifestó su voluntad de seguir acogiendo la mediación noruega.“Estamos dispuestos a continuar junto a ellos (Noruega)” en este esfuerzo, garantizó en un comunicado el jefe parlamentario, quien se autoproclamó en enero luego de que el Legislativo de mayoría opositora declarara a Maduro en “usurpación” del poder.Por su parte, el gobierno noruego destacó en un comunicado que “las partes han mostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país, que incluye los temas políticos, económicos y electorales”.En una primera visita a Oslo a mediados de mayo, cuando se anunció la mediación del país europeo, no hubo contacto directo entre los equipos.“Solucionar la tragedia”Guaidó reiteró que cualquier mediación debe tener como fin la salida de Maduro, algo en lo que insistieron sus enviados en esta ocasión.“Hemos ratificado nuestra ruta: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres como vía para solucionar la tragedia que hoy sufre nuestra Venezuela”, expresó Guaidó en referencia a la grave crisis socioeconómica que asola al país con la mayor reserva petrolera del mundo.Según cifras divulgadas el martes por el Banco Central, el PIB de Venezuela se contrajo 47.6 por ciento entre 2013 -cuando Maduro reemplazó en el poder al fallecido Hugo Chávez– y 2018.Asimismo, la inflación fue de 130 mil 60 por ciento en 2018, cifra muy inferior a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que la calculó en 1 millón 370 mil por ciento el año pasado y en 10 millones por ciento para 2019.La crisis, con escasez de medicinas, electricidad y combustible, es atribuida por Maduro a una “guerra económica” opositora y a sanciones estadounidenses, pero la oposición culpa a años de políticas erradas y desatada corrupción.Maduro aprovechó para criticar veladamente a Guaidó, blanco de cuestionamientos de un sector opositor contrario a un diálogo ante varios intentos fallidos anteriores.“Yo solo le hago una recomendación (…) a la oposición: sean valientes, díganle a su gente la verdad, no le mientan, porque Venezuela necesita la verdad para ir a acuerdos seguros de paz”, dijo.“¿Qué pensarían de mí ustedes si yo les dijera (…) no quiero diálogo con la oposición, cero diálogo, y estoy sentado en secreto con ellos. ¿Ustedes creerían en mí? Pensarían que es traición”, añadió el gobernante, aferrado al poder con apoyo de los militares, China y Rusia.Analistas como Luis Salamanca ven “muy difícil” que en esta primera etapa haya resultados, pues “los actores están en posiciones antagónicas”.“Maduro no va a negociar su salida del gobierno, y esa es la aspiración de Guaidó”, estimó el experto en un encuentro con corresponsales extranjeros.El líder opositor dijo que de todas maneras el contacto en Oslo “no detiene los esfuerzos de la oposición en todos los ámbitos constitucionales” para forzar la salida de Maduro.Entre sus opciones maneja la “cooperación internacional”, en momentos en que tiene contactos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, su principal aliado que no descarta una opción militar.Este miércoles, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, reiteró -en una llamada a Guaidó- el apoyo de Washington “hasta que la libertad sea restablecida”. “Los venezolanos sufren bajo la dictadura y la opresión. Nicolás Maduro debe irse”, escribió Pence en Twitter.“No es que estamos apostando a varios caminos, al golpe de Estado, a la violencia y por ahí de repente el diálogo (…). Ni golpe, ni invasión gringa, aquí lo que va a imponerse es el diálogo”, respondió el líder socialista.Desde que se proclamó mandatario aduciendo que la reelección de Maduro fue ilegítima, Guaidó lideró nutridas manifestaciones que perdieron fuelle tras un fallido alzamiento militar el 30 de abril.Por participar en esa sublevación fueron imputados por el Tribunal Supremo de Justicia 15 diputados opositores, el último de ellos este miércoles. De los procesados, uno fue arrestado, el vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, y los demás se encuentran refugiados en sedes diplomáticas o en la clandestinidad.