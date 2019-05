Maerker responde a AMLO sobre lista de pago a periodistas

En Punto: Se publicó una lista con 36 periodistas y empresas que recibieron contratos durante el gobierno de Peña Nieto; sorprende que nadie se responsabiliza de haberla hecho pública #EnPunto con @DeniseMaerker Mira el programa completo https://t.co/osMIudJKjl pic.twitter.com/96B6nqANER — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) 25 de mayo de 2019

Denise Maerker, la titular del noticiero estelar de Televisa, señaló en una editorial que la lista que se presentó con 36 periodistas y empresas de comunicación que recibieron contratos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, estaba incompleta.Según los documentos obtenidos por el noticiero “En Punto”, la pregunta específica cuya respuesta se habría hecho pública anoche indicaba textualmente: “Solicito la lista oficial de los 15 periodistas que, según declaraciones de Jesús Ramírez Cuevas, recibieron el anterior sexenio una cuarta parte del total de la publicidad oficial por anuncios, asesorías de imagen, menciones o incluso campañas”.Sin embargo, esta lista se centró en un grupo específico de periodistas y medios, siendo una muestra incompleta y parcial.Tras difundir las respuestas a esta lista hechas por parte de periodistas como Daniel Moreno de Animal Político, Federico Arreola, de SDP Noticias y el historiador Enrique Krauze de Letras Libres, Denise señaló en un editorial que, en efecto, existen los casos de periodistas que recibieron dinero a cambio de una cierta línea editorial.“Sin duda existen periodistas que han recibido dinero y que eso ha determinado su línea editorial. Qué bueno que se sepa. Pero también es cierto que en esta línea hay portales que hacen uno de los mejores periodismos del país”, señaló.Continúa la periodista:“Mezclar a unos con otros, manejar esta información sin pulcritud, sin cuidado y sin hacer las distinciones pertinentes, equivale a ensuciar a toda la profesión y desde luego enoja, y lo digo a título personal: No, no todos somos iguales”.Por último, Maerker señaló:“Pero va más allá, porque el desprestigio de todos los periodistas no le sirve a la sociedad. A la larga, mata la posibilidad de la crítica, indispensable en una sociedad crítica y plural”, concluyó.