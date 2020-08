Maestra de Monterrey da original bienvenida a sus alumnos a clases en línea

Escuchar Nota

Video de bienvenida para mis alumnos

Gracias a mi dire que sigue mis locuras Publicado por Karla Almaguer en Jueves, 20 de agosto de 2020

La particular bienvenida de la maestra se ha caracterizado por la, pues utiliza como ejemplo varias aulas de caricaturas para que el video sea divertido para los alumnos.La maestra de primaria, en el municipio de Guadalupe,quería que no fuera aburrida esta nueva experiencia, por lo que pidió ayuda a su hijo de 14 años para elaborar el video.La maestra comparte que ella quería que sus alumnos se sintieran emocionados por el regreso a clases en esta nueva normalidad, que "no tengan miedo a estas nuevas clases, nueva tecnología " comparte para Info 7