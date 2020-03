Maestra de yoga no creía que podía contagiarse: da positivo a coronavirus

Escuchar Nota

“El lunes apenas podía hablar más que unas pocas palabras sin sentir que se me dificultaba la respiración. No podía caminar hasta el baño sin jadear como si hubiera corrido una milla”, comentó Fiona algunos de los síntomas que presentó tras tomar la decisión de realizar la distancia social.

Aún existen muchos mitos sobre cómo se dan los contagios sobre el coronavirus, ya que muchos piensan que por gozar de una buena salud no son susceptibles a contraer ely ser una cifra más dentro de las estadísticas.“Pensé que mi papel en la actual crisis de salud sería como aliada de los ancianos y de las personas comprometidas. Entonces me hospitalizaron por el Covid-19”, fue la publicación del diario The New York Times, quienes dedicaron un espacio para crear conciencia en los jóvenes.De acuerdo con la maestra de yoga,, llega a entrenar seis días a la semana, por lo que pensó que su vida sería completamente saludable., por lo que aconseja no subestimar al coronavirus.