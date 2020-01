Maestra exibe a funcionario y exige su plaza y sueldo

Escuchar Nota

Morelia, Michoacán.- “Allí están mis alumnos de primero y segundo… Quiero mi pago y mi plaza. Maestro, ¿a dónde mandaron mi plaza? Usted sabe maestro. La respuesta que yo recibí fue que a un funcionario público porque yo no tengo derecho, porque no tengo ningún conocido público para que me ayude. He ido, he llorado y he sufrido mucho, pero nada” son los comentarios de tristeza y desesperación que dijo una maestra de primaria frente al titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Héctor Ayala Morales, para exigirle que sea devuelta la plaza que aparentemente se le quitó para entregarse a un funcionario estatal.



En un vídeo que circula en Facebook, se puede ver la discusión que sostienen la maestra y el titular en una primaria del municipio de Jiquilpan. “Usted se burló de mí y estoy cansada” gritó la maestra en medio de un evento público a donde acudió el funcionario estatal para hacer entrega de material escolar y didáctico a algunos centros educativos.



El área de Comunicación Social de la SEE ha confirmado la veracidad del momento en que la docente también cuestiona a otro profesor del plantel educativo.



“Me van a quitar la casa” remató la maestra adscrita a la zona escolar 067 mientras mostraba documentos en los que aparentemente comprobaba que sus órdenes de adscripción se encuentran en regla.



“Usted se burló de mí. Hace más de un año fui (a las oficinas de la Secretaría de Educación) pero él me dijo que no podía quitarle el salario a un maestro para dárselo a otro. No sé si usted me lo quitó, pero usted no me atendió” evidenció la profesora al señalar que hace más de un año dio cuenta del tema, asunto presuntamente abandonado por Alberto Frutis Solís, ex titular de la SEE.



En respuesta, Héctor Ayala dijo que revisará esta “injusticia”. Hay que investigar por qué se la quitaron, es algo injusto”, concluyó mientras la maestra se mostraba desesperada y sin prestar atención al funcionario.