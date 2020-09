Maestra humilla a alumna y le provoca parálisis facial

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tras agredir verbalmente a una alumna en varias ocasiones, una maestra de secundaria fue sentenciada en Morelos.



Después de tres años, la Unidad Especializada en Delitos Diversos presentó las pruebas en contra de la docente identificada como Harlem ´N’, quien humilló a una alumna desde el primer día de clases frente a sus compañeros de una escuela secundaria ubicada en la colonia Otilio Montaño, en el municipio de Cuautla.



La agresión verbal se repitió durante todo el ciclo escolar, incluso cada vez fue más fuerte y el resto de los alumnos se sumaron a la profesora con actos discriminatorios contra la joven.



Debido al bullying que sufrió, la víctima no sólo tuvo un daño moral y psicológico, también una parálisis facial, provocada por el estrés que le ocasionaron sus compañeros y la profesora, lo que la obligó a tomar terapias físicas faciales para su recuperación.



Autoridades de la entidad dictaron sentencia a la docente, que será fijada en los próximos días, por el delito de discriminación en agravio de una menor de edad.



De acuerdo con Excélsior, el caso no tiene precedente en el país y es el primero en la materia.



Al menos 7 de cada 10 niños sufre bullying en México



El tema del Acoso Escolar en México no ha sido abordado de manera formal, el primer antecedente de cifras sobre maltrato escolar infantil son las consultas juveniles e infantiles realizadas por el Instituto Federal Electoral (IFE) en los años 2000 y 2003:



“32% de los menores de 15 años consultados afirmaron ser víctimas de maltrato en la escuela; más de 15% aseguró ser insultado y 13% dijo ser golpeado por sus compañeros.”, informó la SEP en un comunicado publicado en enero de 2020.



De acuerdo con el estudio de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras para América Latina y España, realizado entre enero 2019 y enero de 2020, los casos de Bullying en México van en aumento, pues 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún de tipo de acoso.



Con información de Grupo Fórmula.