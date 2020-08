Maestra se disfraza de astronauta para poder abrazar a sus alumnos

Escuchar Nota

“Ahora lo de mis disfraz, bueno, esto surgió porque yo extrañó mucho a mis alumnos, mi trabajo es mi terapia y yo quería verlos. Tengo otros disfraces, de payasita, de súper héroe, pero dije, tiene que ser algo que a mí me de la seguridad de acercarme a él, de abrazarlo y de decirle que todo está bien y pronto nos vamos a ver”, detalló Marina Palomo.

“Pues si ha sido algo duro el estar encerrados, yo soy mamá, y como mamá yo lo vivo con mis hijos, y pues a echarle ganas todos los días, pero hay días en que uno dice ya no puedo, entonces si se extraña uno lo que hace, yo extraño mucho a mis niños y es una situación difícil a la que nos tenemos que enfrentar”, refirió la docente.

“Ya cuando llegaba me dijo mi hijo, mami, ¿y te van a pagar por lo que hiciste?, y le digo, mi amor, es que ya me pagaron, tantos abrazos, tantos besos, lágrimas de algunos niños de algunas mamás, eso a mi me llena”, puntualizó la maestra Marina.

Debido a que el regreso a clases será a distancia, algunos maestros están buscando una manera de acercarse a sus estudiantes, como la profesora, quien usó todos los implementos de un“La verdad yo no soy nada tecnológica, yo no sé mucho del Facebook, de clases en línea, de conectarse, entonces, viendo la cercanía del jardín y la ubicación de donde viven mis alumnos, la verdad no estoy tan lejos de ellos”, explicó la maestra de preescolar.Marina, tiene 13 años como docente, y nueve trabajando en el, y dijo que su parte favorita de trabajar con los niños y niñas es poder abrazarlos, algo que no había podido hacer por la pandemia.Aunque este año, Marina y sus cuatro hijos han pasado por situaciones difíciles,, le dio más fuerzas para seguir adelante a pesar de las seis horas que le llevó completar su misión.