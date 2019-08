Maestro de artes marciales golpea a su esposa con su hijo en brazos

"Los nueve años de matrimonio han sido muy amargos, infelices, tal vez mi hermana menor considere el divorcio", señaló.

Por llevarse la televisión a otra habitación, unagredió a golpes a su esposa quien cargaba a su hijo, en el distrito de Long Bien, en Vietnam.El hecho fuey muestra el momento en el cual, de 32 años de edad, agrede a, de 27, sin importarle que tiene a un menor en brazos, debido a que decidió "llevar el televisor del cuarto de su esposo a otra habitación, pero no consultó con él", citaa Vu Thu Huyen, hermana de la víctima y divulgadora del video.En un momento dado, el agresor, un instructor de lucha wushu, lanzó una patada voladora que Vu Thi Thu Ly evitó por centímetros, pero finalmente no logró evadir los golpes y cayó al suelo sin soltar a su hijo de dos meses de edad.Según trascendió, la locutora fue tratada en un hospital después del episodio de violencia, que según la hermana de Vu Thi Thu Ly es solo uno de varios a lo largo de los últimos años.pese a que el video se ha viralizado en las redes sociales. No obstante, los vecinos de la víctima, en el distrito de Long Bien, afirman que ya comunicaron los hechos a la Policía. Vu Thi Thu Ly, por su parte, se mantiene amparada por su familia.Según Nguyen Thi Thuy, especialista deen el país asiático, una de cada tres mujeres casadas ha sido víctima de violencia doméstica, pero pocas de ellas denuncian. "Las mujeres deben defenderse a sí mismas y todos deben reconocerlas con más empatía [...] solo entonces escaparán de los matrimonios que son como un encarcelamiento", indicó a