Maestros de la CNTE toman dependencias en Michoacán

Por segundo día, profesores adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se manifestaron en Michoacán con la toma de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Educación, como forma de presión para exigir el pago a docentes eventuales, así como bonos atrasados que no han sido solventados.Aseguran son más de 65 millones de pesos, los que las autoridades estatales aún no han cubierto para los profesores que tienen contrato temporal en las aulas michoacanas.“Tienen más de un año sin cobrar son alrededor de mil 200 compañeros... primero se planteó el tema de los documentos, el tema del expediente todo se cumplió, pero no han cumplido con el pago…estamos hablando de 65 millones de pesos”, dijo Víctor Manuel Zavala Hurtado, dirigente CNTE Michoacán.Policías antimotines acudieron a las dependencias tomadas para resguardar, pero no hicieron intento por desalojar a los profesores, quienes mantienen cerrada la avenida Ventura Puente desde el lunes lo cual complicó el tránsito vehicular.La CNTE prepara también para el 15, 16 y 17 de mayo, el paro laboral de 72 horas como exigencia de la abrogación total de la reforma educativa que se implementó durante la pasada administración federal.