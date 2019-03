Maestros no quieren manejar plazas: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer en reunión maestros aseguraron que a ellos no les mueve el interés de manejar las plazas, tras acusaciones que aseguraban que los docentes buscaban regresar a su venta y tráfico."Ya ven como se decía que lo que se buscada era regresar a la venta de plazas, al tráfico de las plazas de maestros, ayer ellos dejaron de manifiesto que eso es un asunto secundario, que no tiene ningún reclamo acerca de lo que plantea la reforma constitucional y las leyes secundarias", indicó el Mandatario.López Obrador aseguró que se hizo compromiso para que todos los maestros puedan conocer y dar su opinión sobre leyes secundarias."Fue muy alentador: se pensaba que todo el movimiento era por las plazas", comentó.El Mandatario informó que, incluso, se cambiará el lenguaje y no se usará el término evaluación."Tenemos que hacer nueva narrativa; los maestros tenían desconfianza. Se aclaró y se avanzó bastante. Les agradezco que tengan esta actitud de diálogo", dijo.Informó también que el acuerdo con docentes al que se llegó tras la reunión de ayer jueves fue inicial, no un asunto resuelto.Celebró el diálogo e indicó que los docentes tendrán una consulta con las bases en Oaxaca."Reiteramos la cancelación de reforma. No hay otra intención. Se van a abogar todas leyes secundarias y reglamentos aprobados y habrá nueva reforma a la Constitución, con una dimensión diferente: apoyar educación gratuita y obligatoria", informó.Ayer, tras dos días de bloqueos en Cámara de Diputados y el Senado, líderes de la CNTE se reunieron con funcionarios federales para dialogar sobre la reforma educativa.