Magda Rodríguez estaba espantada porque creyó que tenía COVID: Daniel Bisogno

“Andrea dio función con nosotros en el tenorio el sábado. Fue la entrega de los Premios Telenovelas, Magda estaba nominada como mejor productora y estaba muy espantada porque salió positivo Ariel Miramontes a COVID, estuvo invitado en su programa y Magda se empezó a sentir mal y creyó que podría haber estado infectada de COVID.

Lamentablemente el día de ayer falleció la productora Magda Rodríguez y así fue su último adiós con familiares y amigos. Descanse en paz. #Ventaneando



‘estoy molesta y me siento mal no vaya a estar contagiada con esto, así que no te quedes a dormir’, Andrea no se fue a dormir con ella”, comenzó por narrar el conductor.

“En la mañana Magda se levanta, ella es la que se para por el jugo no es que se lo llevara la muchacha, llega a la cocina le dan el jugo y le dice a la persona que trabaja con ella que la despertara poco antes de las 11 de la mañana. Andrea le marca 10:40 y le dice ’pásame a Magda porque no me contesta’, para esto su novio, José le había marcado una noche anterior y le pareció extraño que Magda no se volviera a conectar en WhatsApp porque Andrea sale del teatro y si alguien está pendiente de ella es Magda.

El fallecimiento de Magda Rodríguez tomó por sorpresa no solo a familiares y amigos, sino al mundo del espectáculo por lo que se siguen revelando detalles del estado de salud de la productora días antes de que perdiera la vida.