Magnate compra pertenencias de Hitler y las dona a Israel

Un empresario libanés, instalado en Suiza, declaró este domingo haber comprado objetos que pertenecieron ay haberlos entregado aen Europa.Durante una controvertida subasta en Múnich, al sur de Alemania, el 20 de noviembre,desembolsó unospara comprar ocho objetos, incluido unSi en un primer momento había pensado en quemarlos, resolvió finalmente entregarlos a, un organismo de colecta de fondos israelí, que propuso a su vez confiarlos a Yad Vashem, el memorial del Holocausto en Jerusalén.Chatila, que se hizo millonario gracias al, declaró en una conferencia de prensa en Jerusalén que fue una decisión "muy fácil" de tomar.Temeroso de que esos objetos "cayeran en malas manos", consideró que "no tenía otra opción que ayudar a la causa", precisó.Antes, en declaraciones al semanario suizo Le Matin Dimanche, aseguró que su visión era "totalmente apolítica y neutral".Pero no serán expuestos de manera permanente, precisó Avner Shalev, director del museo.Este domingo, Chatila visitó Yad Vashem y se reunió con el presidente israelí Reuven Rivlin.Nacido en 1974 en Beirut en una familia de joyeros, es una de las 300 fortunas más grandes de Suiza y apoya la ayuda a los refugiados sirios y libaneses.La subasta provocó indignación en Alemania, especialmente en la comunidad judía. Pero para el presidente de la, el rabino Menachem Margolin, el gesto de Chatila es un mensaje fuerte contra el racismo y la xenofobia.Más aún teniendo en cuenta que se trata de una persona que no es judía y de origen libanés, según Margolin, ya que Líbano e Israel se encuentran técnicamente en guerra.