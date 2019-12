Mago a punto de ahogarse por truco fallido en plena transmisión

España.- El mago Pedro Volta protagonizó uno de los momentos más preocupantes de la historia de «Got Talent». Durante su actuación, el semifinalista perdió el conocimiento por falta de oxígeno al sufrir un síncope.



La prueba consistía en que el concursante, enfundado en una camisa de fuerza, se sumergía dentro de un tanque de agua del que tenía salir. Para ello, debía liberarse y abrir dos candados. Pero no salió como lo había planeado: al minuto y medio de estar sumergido, perdió el conocimiento.



Tras salir del percance, Volta confesó que no volvería a intentar un número de esas características. «Todo estaba controlado, no me juego la vida, pero no voy a hacer este número más porque ya he superado mi miedo», zanjó.



No es la primera vez que este mago ha sufrido un accidente de estas características. Hace un año, en un número similar realizado en la calle, casi se ahoga: pasó cuatro minutos en parada cardiorrespiratoria.





















Con información de ABC