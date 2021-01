Mahomes, es el favorito para ser MVP del Super Bowl

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El legendario mariscal de campo Tom Brady jugará por décima vez un Super Bowl cuando su equipo, los Bucaneros de Tampa Bay, se enfrente a Jefes de Kansas City, en la edición 55 de la gran final de la NFL. Esta vez, Brady no será el favorito en el mundo de las apuestas, que se decantan por el joven Patrick Mahomes.



Brady, de 43 años, tiene en su haber seis títulos de campeón del Super Bowl con Patriotas de Nueva Inglaterra y cuatro de MVP, el que más posee en la historia de la NFL, pero el joven Mahomes, de 25 años, quien la pasada temporada logró su primero con los Jefes en la edición 54, recibe todo el apoyo de los que juegan su dinero en las apuestas.



No importa que los Jefes se presenten como visitantes en el duelo del próximo 7 de febrero ante los Bucaneros, que los recibirán en su campo del Raymond James Stadium, primera vez en la historia del Super Bowl que un equipo lo va a disputar de local.



Los Jefes son los favoritos por tres puntos sobre los Bucaneros para llevarse la victoria.



Mientras que Mahomes tiene números de -120 para conseguir el premio de MVP en la mayoría de los libros de apuestas por +190 de Brady, que se convierte en el cuarto mariscal de campo que jugará el Super Bowl con un equipo diferente.



El joven mariscal de campo de los Jefes impresionó el año pasado con su actuación de tres anotaciones, incluidos dos pases de touchdown en el cuarto periodo que permitieron al equipo de Kansas City a completar remontada y ganar por 31-20 a los 49es de San Francisco, en el Super Bowl LIV.



Brady tiene en su haber cuatro títulos de Super Bowl, el último el conseguido en el 2017, cuando ayudó también a los Patriotas a protagonizar una remontada histórica de 3-28 frente a los Halcones de Atlanta, pero la confianza de los apostadores está puesta en la juventud de Mahomes, que prima sobre la experiencia del jugador más veterano en la historia de la NFL en disputar un título de campeón.



El favoritismo de Mahomes mantiene la tradición de que el mariscal del equipo campeón se lleve el premio, algo que ha sucedido en 29 ocasiones, incluidos ocho de los últimos 11 Super Bowls.



Pero la historia para la edición LV será también única ya que ambos equipos no sólo tienen los dos mejores mariscales de la NFL, Mahomes como la nueva generación y Brady, considerado ya por muchos como el más grande de todos los tiempos, sino también a jugadores que pueden convertirse en grandes protagonistas durante el evento deportivo más importante del año en Estados Unidos.



Los Jefes, actuales campeones del Super Bowl LIV, también cuentan con el receptor Tyreek Hill y el ala cerrada Travis Kelce, quien fue clave en la victoria del domingo por 38-24 ante los Bills de Búfalo, y tienen las apuestas a su favor 13-1.



El corredor de los Bucaneros Leonard Fournette está 25-1, seguido por el corredor de Kansas City, Clyde Edwards-Helaire en 30-1, dentro de la ofensiva terrestre.



Mientras que los receptores de los Bucaneros, Mike Evans y Chris Godwin, también están 30-1 cada uno en las apuestas. El liniero Shaquil Barrett, de los Bucaneros, y el safety de los Jefes, Tyrann Mathieu, tienen las mejores probabilidades para jugadores defensivos en 40-1.