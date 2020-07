Mala alimentación provoca más de 300 mil muertes anuales en México

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En México cada año mueren más de 300 mil personas por diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, como resultado de una mala alimentación.



Por ello, el diputado federal Diego Eduardo del Bosque Villarreal prepara la Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada, para impulsar una nueva cultura sobre el cuidado en el consumo de alimentos.



“Esta Ley sería reglamentaria del Artículo 4º de la Constitución que establece el derecho que tenemos todos los mexicanos a la alimentación, pero no tiene los cómo se debe garantizar este derecho por parte del Estado Mexicano”.



“En este momento estamos viendo los estragos de la pandemia del Covid-19, en parte porque nos agarró con un sistema alimentario muy deficiente y con población con muy malas prácticas alimenticias con consecuencias como diabetes, hipertensión, obesidad y desnutrición, y creemos que el Estado Mexicano debe regir cómo debe ser la alimentación de los mexicanos”.



México debe transitar hacia un modelo de salud más preventivo, que trate de que las personas no desarrollen enfermedades que resultan muy costosas, como es la diabetes y la hipertensión.



“Cada año mueren más de 300 mil personas por problemas relacionados con la mala alimentación, un número exageradamente alto e inundan nuestros mercados, nuestras fuentes de alimentos la comida chatarra, son cosas que tenemos que tratar de regular y conseguir que los mexicanos podamos tener acceso a una alimentación más nutritiva”.



Explicó que Coahuila es de los estados con mayor consumo de refrescos súper azucarados.



“Hay comunidades en México donde a lo mejor no llega el drenaje, no hay agua potable, pero siempre hay un refrigerador lleno de refrescos, hay un anaquel lleno de pastelitos súper azucarados, súper calóricos, que no nutren y que nos ha provocado una pandemia obesidad y de enfermedades que se pudieran tratar”, apuntó.



En la elaboración de la Ley participarán, entre otros, especialistas en salud, nutrición y también se consultaría a las empresas, que venden comida chatarra.