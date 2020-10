Mala calidad del sueño: Efectos de no dormir bien

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Aunque se trata de una necesidad básica para los seres humanos, el descanso reparador es muy difícil de conseguir en la actualidad por el acelerado ritmo de vida que llevamos, lo que reduce considerablemente la calidad del sueño.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 40% de la población en el mundo duerme mal a consecuencia de algún desorden del sueño, siendo el insomnio el trastorno del insomnio el más común.



Asimismo, la narcolepsia es otra de las afecciones que pueden desembocar por la falta de descanso crónico, esta consiste en sufrir de somnolencia extrema durante el día y quedarse dormido de repente, sin importar el lugar o la actividad que la persona esté realizando.



Por todo esto, es indispensable precisar que dormir es más importante de lo que se cree, ya que es en la noche cuando se regenera el organismo, un proceso fundamental para poder afrontar cada día de forma saludable.



Sin embargo, cuando no es posible conciliar el sueño, se pueden sufrir ciertas alteraciones en el estado de ánimo y en la regulación del apetito, entre otras cosas, como señalan los expertos de la OMS.



En México, la falta de un descanso reparador lo experimentan alrededor del 40% de la población y en específico, 13 millones de adultos mexicanos padecen insomnio, como señala la Academia Mexicana de Medicina del Dormir.



Asimismo, esta institución advierte que los cambios de hábitos forzados por la pandemia de Covid-19 en los últimos meses, podrían pasar factura en el tema del descanso de la población.



Por todo esto, a continuación te explicamos cuáles son las consecuencias y efectos más comúnes que suelen aparecer por no descansar de forma correcta por las noches.



• Altera la conducta: no descansar el tiempo debido puede tener consecuencias a nivel emocional, dando pie a trastornos como el estrés, la ansiedad y la depresión. Al final, esto se convierte en un círculo vicioso, pues a más preocupaciones, menos horas de sueño y, como consecuencia de dormir poco, surge una mayor inestabilidad emocional. En estos casos, resulta adecuado practicar técnicas de relajación, como la meditación, el mindfulness o actividades como el yoga, que ayudan a alcanzar un estado de calma y paz, gracias a que se trabaja la concentración y se despeja la mente, dejando de lado las preocupaciones.



• Limita la capacidad cognitiva: durante las horas de descanso, el cerebro se encarga de consolidar toda la información importante almacenada durante el día, reforzando así la memoria. Sin embargo, la insuficiencia en el descanso termina por afectar este proceso, lo que trae como consecuencia la incapacidad de asimilar nuevos conocimientos, la falta de retención de los ya aprendidos y, en definitiva, disminuye la capacidad de atención y concentración. Por eso, escuchar música, realizar manualidades, leer, escribir o estudiar pueden ser algunas pautas a poner en práctica para activar el cerebro y ejercitar la memoria.



• Da pie a la obesidad y diabetes: la falta de sueño puede provocar que el organismo segregue una mayor cantidad de grelina, una hormona que incrementa el apetito. Así, dormir pocas horas puede hacer que las personas coman a deshoras, por lo que a menor descanso, mayor riesgo existe de aumentar de peso. Asimismo, el insomnio puede provocar una disminución en la capacidad para procesar la glucosa, favoreciendo la aparición de enfermedades como la diabetes. Frente a esto, resulta imprescindible mantener unos hábitos saludables, como una alimentación sana y equilibrada, rica en frutas y verduras frescas, legumbres, cereales integrales y pescado azul, como el salmón.



• Provoca irritabilidad: otra de las consecuencias del insomnio es la irritabilidad; si una persona duerme poco, puede cambiar su carácter, estar durante el día nerviosa y de mal humor. En estos casos, es fundamental evitar las preocupaciones en cualquier momento, si se padece insomnio o no se ha descansado bien, es importante tranquilizarse y controlar las emociones y los pensamientos que generan malestar, para no responder de forma alterada.



• Disminuye el rendimiento físico: cuando no se descansa de forma correcta, es fácil que las personas se levanten más cansados, con somnolencia durante el día y con ganas de volver a la cama. El organismo necesita descansar para poder afrontar cada día con energía y así llevar a cabo todas las tareas rutinarias y, al no dormir lo suficiente, el rendimiento físico bajará. Por ello, es fundamental practicar deporte, pero no realizarlo justo antes de acostarse, deben pasar unas horas antes de dormir, pues el ejercicio activa el organismo y eso podría dificultar el descanso.



Favorece a tu sueño



• Establecer un horario regular al acostarse y levantarse.



• Mantener una alimentación equilibrada.



• No tomar bebidas con cafeína o alcohol.



• No dormir más de 45 minutos de siesta.



-Tampoco es bueno abusar de la tecnología antes de dormir, ya que la luz que desprenden dispositivos como el móvil o la tablet afecta al descanso.



Lo que sí y lo que no



• Si la persona se despierta en la madrugada es recomendable no ingerir alimentos para que el organismo no se acostumbre a comer en ese horario.



• Evitar las pantallas cuando se despiertan porque al hacerlo la persona va a inhibir el pico de melatonina y el organismo pensará que es de día.



• No ingerir comidas abundantes antes de ir a dormir.



• Establecer y respetar una rutina de sueño de modo a que el organismo se acostumbre a una rutina y a la higiene del sueño.



• Acudir a un profesional si conciliar o mantener el sueño se vuelve complicado con el paso del tiempo.