Malestar emocional en ambiente escolar; evalúan resultados de la enseñanza a distancia

Escuchar Nota

Casi mitad de los estudiantes, madres y padres de familia, docentes y directores enmostraron algún indicio de, en medio de la pandemia de Covid-19. Para algunos estudiantes los niveles de estrés, ansiedad y depresión resultaban inmanejables.Así lo revelan los resultados de la, realizada por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), durante los primeros meses de la emergencia sanitaria.Los docentes dieron cuenta de situaciones dey a la dificultad deMientras,y por tener la sensación de no estar aprendiendo bien.Entre las figuras directivas un señalamiento recurrente fue el, los horarios extendidos o la atención a fallas técnicas de las plataformas.Según el estudio, 48.7 por ciento de los docentes y 49.9 por ciento de los estudiantes a menudo sentían tensión por las actividades académicas que debían atender.En tanto, el 39.8 por ciento de estudiantes y 41.3 por ciento de madres y padres de familia se sintieron tristes o desanimados por la situación que vivíanEl informe señala que si bien durante el ciclo escolar 2019-2020 hubo experiencias favorables debido a la magnitud y el carácter sorpresivo de la pandemia, las carencias y las desigualdades limitaron el alcance de los esfuerzos realizados.Por ejemplo, aunque más de 97% de los estudiantes de primaria y 93.6% de secundaria dijeron continuar sus estudios, unEn este contexto, Mejoredu propuso la creación de, así como el establecimiento de medidas específicas paray apoyar a aquellos que están en riesgo de dejar la escuela. Sugirió fortalecer las capacidades de acompañamiento de las familias en los procesos educativos de sus hijas e hijos en una situación con presiones de tiempo y establecer un currículo de emergencia basado en la priorización de contenidos, la flexibilidad y una adecuada dosificación de la carga de trabajo para las y los estudiantes.Recomendó además brindar acompañamiento emocional a las comunidades escolares.En la primera etapa de Aprende en Casa,El 40.9% reveló que menos de la mitad de los estudiantes que integraban sus grupos habían sido excluidos; 7.1%, que había sido la mitad de sus estudiantes; 9.1%, que eran más de la mitad de sus alumnos; y 0.2 por ciento, la totalidad de los estudiantes a los que les impartían clases.Los datos que se desprenden de la encuesta Experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por Covid-19, realizada por Mejoredu, señalan que, durante la primera etapa del programa Aprende en Casa.El 51% de los alumnos de primaria también, mientras que 38.2% de los de secundaria tampoco contó con dicho recurso, independiente de los libros de texto gratuitos.Lapara estudiar sin distracciones fue reportado por 32% de alumnos de primaria y 37.7% de secundaria.Según la encuesta, 15.5% de alumnos de primaria y el 16.7 por ciento de secundaria no contaron con un escritorio o mesa para estudiar.Al respecto, 52.8% de los docentes encuestados opinaron que las estrategias de educación a distancia requirieron de materiales que algunos de sus estudiantes no tenían en casa; mientras que 51.4 por ciento externó la opinión de que las actividades en línea, así como los programas de televisión y radio resultaron aburridos para algunos estudiantes.