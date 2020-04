Malestar en el San Isidro, socios pagan y no usan instalaciones

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Socios del deportivo San Isidro, siguen esperando la respuesta de Directivos y miembros del consejo directivo en relación a las cuotas que se deben de cobrar en esta fase de la contingencia por el Covid 19.



En días pasados, varios de los socios externaron su preocupación y malestares, por que se les obliga a pagar la totalidad de las cuotas, sin hacer uso de las instalaciones y más en estos tiempos de la Fase 3.



“Lo que buscamos es que se cite a una reunión virtual o se manifieste una postura, si bien no podemos sesionar de manera presencial, mínimo que haga un pronunciamiento para ver si cuando se levante las restricciones podemos llegar a un acuerdo”, señalaron.



“Todavía queda el mes de mayo y va ser lo mismo, no podemos usar las instalaciones, pero tampoco es justo pagar por algo que no usas.”



Hicieron un llamado a buscar una solución a esta circunstancia, que si bien es ajena a todos, lo que pidieron es ver por aquellos que tienen negocios y sus ventas han bajado por la contingencia del Covid-19.



“No queremos que se cierren, si con todo lo que han ordenado desde el Gobierno federal, ahora ese silencio de la mesa directiva deja mucho que desear”.



Solicitaron un pronunciamiento para ver la manera de cómo se va a ayudar y qué reglas se pueden crear, para no lastimar el bolsillo de las personas.