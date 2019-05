Maletas, listas rumbo a la Canadian Football League Maletas

Daniel Carrete y Gerardo Álvarez alistan las maletas para partir pronto a la aventura de la CFL, en donde buscarán un lugar con sus respectivos equipos profesionales en Canadá, para llegar a ese sueño de jugar en el extranjero y representar a Saltillo y su país.Carrete partirá el 15 de mayo a Edmonton, y “Pee Wee” el 13 de mayo rumbo a Columbia Británica con los BC Lions, pues arranca entrenamiento el 15.No será algo sumamente fácil, esto conlleva sacrificios y una labor que muchos creen es cuestión de juego, pero no es así, al menos Carrete no lo ve de esa manera, pues la preparación para quedarse y ser titular con los Eskimos es a tiempo completo.El defensivo de los Dinos comentó que viaja el 15, pues el 17 los equipan y al día siguiente deben pasar a pruebas físicas, siendo el primer entrenamiento el 19 de mayo.Aunque había incertidumbre para ver si se iban, fue hace dos semanas que recibió el correo para indicarle el itinerario de viaje y lo que sigue para él en cuanto a su llegada a Edmonton.“Es una oportunidad bien grande para todos, para mí es un sueño, y para todos, porque de ahí sigue NFL, es algo complicado, pero llegar a una liga como la CFL está fregón, hay que echarle ganas, continuar con la preparación en el gimnasio, en el campo, para ir hacer allá un buen papel”, dijo Daniel Carrete.Ahora viene para Carrete un enorme esfuerzo extra, se enfrentará a jugadores de Estados Unidos y Canadá buscando un lugar y ser titulares.“Nunca, sinceramente, nunca he ido a un equipo y he estado de banca, hay que fregarle, para ser titular, primero ganarme un puesto, luego ya si Dios quiere ser el titular del equipo y estar un buen tiempo allá”.Para esta aventura y la de Dinos, Carrete renunció a su trabajo, gracias a que su esposa lo ha apoyado en este viaje del futbol americano profesional, haciendo un sacrificio para realizar este sueño que apenascomienza.Por su parte, Gerardo Álvarez aún está laborando para una empresa, aunque también está entrenando fuerte tanto en campo como en gimnasio, para llegar fuerte.Álvarez, receptor de Dinos y exjugador de Lobos, contará con una oportunidad con los BC Lions, con los que espera tener una buena temporada y ser, primero, considerado.“Estoy muy emocionado y agradecido con Dios por esta oportunidad”, comentó Álvarez.