Maluma estrena su canción “Amor de mi vida”

Ciudad de México.-es el nombre de la balada queestrenó este jueves en sus plataformas digitales y, según el artista, tiene como objetivo mandar un mensaje "especial y emotivo a todos los que están sufriendo por lo que está pasando. Espero que se la pongan (la canción) en el corazón".En una entrevista virtual, elconfesó que empezó a escribir la canción enero, antes de la."Me salió en un momento en el que me estaba dando cuenta de cuáles son las prioridades de la vida", señaló."Que ellos son más que una pareja. Los grandes amores de la vida no son solo las parejas, sino ellos", confesó Maluma sobre la esencia del video: su familia y amigos.Esta es la tercera canción en ritmo balada en la que se aventura, pero es la primera que promociona con intensidad. Con una producción sencilla, que acompaña a una guitarra solitaria, la voz del artista sobresale."Ya había decidido que quería que fuese una balada, que no quería que fuese para bailar o para la discoteca. Me impresiona poder sacarla ahora cuando la pandemia se ha tomado el mundo", explicó.será parte del próximo disco de. El sencillo salió acompañado de un emotivo video dirigido por el venezolano Nuno Gómes; este clip se grabó enen medio de estrictas medidas de seguridad y sanitarias.