Maluma lanza su nueva producción musical

Hoy es un gran día para los fans de Maluma. El ídolo global de la música latina ha lanzado el anticipado cuarto álbum 11:11, ya disponible en tiendas y en todas las plataformas digitales.La producción discográfica incluye colaboraciones con estrellas como Ricky Martin, Madonna, Ozuna, Nicky Jam, Ty Dolla $ign, Zion y Lennox, Sech, Chencho y Farina y sale al mercado exactamente un año y un día después de su álbum F.A.M.E. el cual debutó #1 el 18 de mayo 2018 y ganó el Latin GRAMMY a Mejor Álbum Pop Vocal Contemporáneo.“11:11 es una señal directa de nuestros guías, ángeles y maestros para establecer un momento de conexión, sincronicidad y conciencia con nosotros mismos, con el todo, es una llamada de atención, es una puerta para meditar, escuchar nuestra intuición, mirar en nuestro interior, es hora de detenerse y sentir las energías sutiles del universo, es un llamado de nuestra esencia, un recordatorio de nuestro verdadero propósito en la tierra, es un llamado a la confianza”, ha expresado Maluma sobre el título y la inspiración de esta producción.La musa para la creación de 11:11 le llegó a Maluma a principios de este año tras una cirugía de rodilla que lo obligó a tomarse un tiempo libre fuera de los escenarios. En vez de descansar como había previsto, no cesó de crear junto al productor y compositor Édgar Barrera con quien también colaboró en F.A.M.E. El resultado es un álbum que refleja la evolución de Juan Luis Londoño como artista con un repertorio de música que es positiva, divertida y empoderadora.Entre los compositores, productores e ingenieros que trabajaron con Maluma y Édgar Barrera en 11:11 se encuentran. Andrés Castro, Servando Primera, Mambo Kings, Vicente Barco, Sergio George, Luian Malavé Nieves, Stiven Rojas, Johany Alejandro Correa, Pedro Juan De La Ossa, Giencarlos Rivera, Jonathan Carlo Rivera, Oscar Hernandez, Jesús Herrera, Édgar Semper Vargas, Marco Masis, Silverio Lozada, Nick Rivera Caminero, Gabriel Pizarro, Félix G. Ortiz Torres, Héctor Ramos, Kedin Maysonet, Hydro, Mateo Cano, René Cano, Kevin Mauricio Cruz, Carlos Isaías Morales, Pardo, Mike Dean, Eric Schilling, Santiago Mesa, Tyrone William Griffin, Jr., Savan Kotecha, Ilya Salmanzadeh, Chencho Corleone, Duran The Coach y MadMusick. El álbum fue mezclado por Luis Barrera Jr y Earcandy y masterizado por Mike Fuller (con la excepción de "Tu Vecina" que fue mezclado por Serban Gheneay masterizado por Randy Merrill).Maluma anunció recientemente su regreso a los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico con la gira norteamericana de su Maluma 11:11 World Tour, la cual arranca el 6 de septiembre en San Diego, California y recorrerá más de 21 ciudades en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, incluyendo importantes salas de conciertos como: AmericanAirlines Arena en Miami, Madison Square Garden en Nueva York, The Forum en Los Ángeles y el Coliseo de Puerto Rico. En México la superestrella dará 6 presentaciones empezando por dos presentaciones en el Auditorio Nacional estos 23 y 25 de mayo y finalizando el 7 de junio en el Auditorio CitiBanamex, Monterrey.