Mamá de Ana Bárbara la regaña por usar sexy vestido transparente

“Este vestido así va o te lo estás armando apenas… Enseñas mucha chicholina”, dijo la señora en un mensaje de audio por Whatsapp.

La cantantecompartió en sus redes sociales un audio en el que su madre,, la cuestiona por utilizar un atrevido vestido transparente para la final del programa“Mi mamita linda, que si todavia no me terminan el look ???!!! #Mama️”, publicó en Instagram Ana Bárbara.La cantante de 48 años de edad dejó boquiabiertos a sus seguidores con el sexy vestido negro que presumió ayer, durante el reality show de talentos en donde se desempeñó como juez junto a.​ Sus fans no dudaron en halagar su belleza con cientos de comentarios.