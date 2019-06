Mamá de Geraldine Bazán lanza advertencia a Gabriel Soto

La mamá de Geraldine Bazán rompió el silencio luego de que el actor expresara su molestia con Geraldine Bazán después de que ella escribiera que se sacrificó al alejarse de sus hijas porque tenía que trabajar.“Geraldine no recibe dinero de parte de él, que él lo que recibe es para gastar (en sus hijas) y todo se desglosa. ¡Ah dicho tantas cosas!, no sé en qué estado emocional haya estado él para decir eso”, explicó.Sin embargo, la señora Rosalba cambio de humor cuando escuchó el nombre de Irina Baeva y la pregunta sobre si sus nietas ya conviven con ella, por lo que inmediatamente dijo:“No, por supuesto que no, y si mi hija llegara a faltar, de una vez lo digo, yo le voy a entrar ahí, más si Gabriel no está solo, si está con esa persona (refiriéndose a la actriz rusa)”, sentenció.Por otra parte, tras los rumores con relación a que el actor perdió su exclusividad con Televisa, la oficina de prensa de Soto aclaró al programa Suelta la Sopa: