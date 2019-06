Mamá denuncia bullying hacia su hijo y alumno casi la mata

Beronica Ruiz denunció el bullying que ejercían compañeros de su hijo en la escuela Passaic Gifted and Talented Academy No. 20. Ella y su esposo cuentan con permisos de trabajo y están a la espera de que les otorguen tarjetas de residencia."Todos los mexicanos deberían estar detrás del muro", le gritaban constantemente algunos compañeros al hijo de Beronica.El pasado 19 de junio tras conversar con el vicedirector de la escuela, Beronica se sintió aliviada, pero cuando se dirigía a su casa, su hijo se percató que tres jóvenes los seguían, uno de ellos, era el agresor.Los adolescentes se acercaron al hijo de Beronica, uno le propinó un puñetazo, señaló Daniel Santiago, el abogado de la familia a The Washington Post.Cuando la madre, quien llevaba una carreola, trató de detener la agresión, el joven le dijo: “Cállate” y la golpeó en la cara, fue tal la magnitud, que la mujer quedó inconsciente.El abogado de la familia dijo que la agresión pudo evitarse si las autoridades escolares hubieran puesto un alto. No fue así. El agresor huyó y en la escuela, pese a saber del caso, no hicieron nada en un primer momento, hubo que presentarse Santiago, para después de superar unas barreras, se expulsara al agresor, quien seguía asistiendo a la escuela como si nada hubiera pasada.Ellos (lo padres) hablaron con el vicedirector de nuevo y la respuesta que recibieron fue, 'Bueno, él tiene el derecho a una educación, tanto como tu hijo", comentó Santiago.El agresor enfrenta un cargo de asalto agravado y agresión simple, se encuentra bajo custodia de sus padres a la espera de comparecer ante el tribunal de familia.